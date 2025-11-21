נשיא איראן: העברת עיר הבירה מטהראן - משהו בלתי נמנע

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הסביר אתמול (חמישי) כשהבהיר כי מדינתו ניצבת בפני משבר עמוק המחייב העברת הבירה מטהראן. לדבריו, הלחץ על משאבי המים, הקרקע והתשתיות הגיע לנקודה שבה "אנשים אמרו שזה בלתי אפשרי, אבל עכשיו כבר אין לנו ברירה - והממשלה פשוט מחויבת לפעול".

עוד הוסיף הנשיא האיראני: "אנחנו לא יכולים להמשיך להוסיף אוכלוסייה ובנייה; טהראן מצויה בעיצומה של "קטסטרופה": חלקים בעיר שוקעים בקצב של עד 30 סנטימטר בשנה, מקורות המים הולכים ואוזלים, והתשתיות אינן מסוגלות עוד להכיל את הגידול באוכלוסייה ואת המשך הבנייה".

בתוך כך, ביממה האחרונה פורסם ברויטס כי איראן ביקשה מסעודיה לשכנע את ארצות הברית לחדש את שיחות הגרעין, מה שמראה ומדגיש דאגה בטהרן מפני אפשרות של חידוש התקיפות ישראליות במדינה.

סוכנות הידיעות ציינה מפי שני מקורות המעורים בפרטים, כי החרדה הקיימת היא גם בשל חשש מהחמרה במצב הכלכלי במדינה. כזכור, כלי תקשורת איראניים וסעודיים דיווחו יום לפני ביקור יורש העצר הסעודי בבית הלבן, כי מוחמד בן סלמאן העביר לנשיא ארצות הברית טראמפ מכתב מטעם נשיא איראן.