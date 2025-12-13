אסון באינדונזיה: לפחות 1,003 הרוגים בשטפונות הרסניים

לפחות 1,003 בני אדם נהרגו בשיטפונות ומפולות הרסניות שתקפו את אינדונזיה, כך מסרו היום (שבת) כוחות חילוץ במדינה.

האסון, שפקד את האי סומטרה בצפון-מערב אינדונזיה בשבועיים האחרונים, גרם גם לפציעתם של יותר מ-5,400 בני אדם. מאות עדיין נעדרים.