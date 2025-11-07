"בגין רצח העם השיטתי": טורקיה הוציאה צווי מעצר לנתניהו, לרמטכ"ל ולשורת שרים

טורקיה הוציאה הערב (שישי) צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפקד חיל הים אלוף דוד סער סלמה, ול-37 אישים נוספים. הפרקליטות באיסטנבול ציינה את "פשעי המלחמה בעזה, הרג הילדה הינד רג'אב, ההשתלטות על משט הסומוד" ועוד כמניעים להחלטה.

הפרקליטות באיסטנבול הוסיפה כי "כתוצאה מרצח העם השיטתי והפשעים נגד האנושות שביצעה מדינת ישראל בעזה, אלפי בני אדם, כולל נשים וילדים, איבדו את חייהם, אלפים נוספים נפצעו ויישובים הפכו לחסרי שימוש. ב-29 בינואר 2024, ילדה בת 6 בשם הינד רג'אב נהרגה על ידי חיילים ישראלים מ-335 כדורים. המעשים הנ"ל, בפרט, המשיכו להסלים מדי יום מאז 7 באוקטובר 2023. ב-17 באוקטובר 2023, התקפה על בית החולים הבפטיסטי אל-אהלי הביאה למותם של 500 בני אדם בבית החולים. ב-29 בפברואר 2024, חיילים ישראלים הרסו במכוון ציוד רפואי".

"ב-21 במרץ 2025, התקפה על בית החולים הבפטיסטי אל-אהלי הביאה למותם של 500 בני אדם. ההערכה היא שבית החולים הופצץ, ותקיפות דומות בוצעו על מוסדות בריאות רבים. יתר על כן, על עזה הוטל מצור, מה שמנע מהקורבנות גישה לסיוע הומניטרי. מצב זה משך תשומת לב ציבורית בינלאומית נרחבת", נמסר עוד.

"בהקשר זה, פעילים שהשתתפו במשט ה"סומוד" העולמי, שהיה בדרכו לעזה באמצעות הובלה ימית כדי לספק סיוע הומניטרי, הותקפו על ידי גורמים ימיים ישראליים במים בינלאומיים... הקורבנות שנעצרו על ידי מדינת ישראל הוחזרו לארצנו באוויר בין 4 באוקטובר 2025, 7 באוקטובר 2025, 9 באוקטובר 2025 ו-10 באוקטובר 2025. לאחר חזרתם, נערכו בדיקות משפטיות ופסיכולוגיות במכון לרפואה משפטית באיסטנבול, ודוחות הבדיקה הפורנזית שהוכנו נשלחו למשרד התובע הכללי שלנו", פירטה הפרקליטות.

"משרד התובע הכללי התייעץ עם האנשים כקורבנות/מתלוננים. במהלך החקירה, הוצאו צווי מעצר למשטרת מחוז איסטנבול ולארגון המודיעין הלאומי (MİT) כדי לחשוף את האמת ולזהות את האחראים הפליליים לאירוע. במהלך תהליך החקירה: קורבנות המשט הגישו מספר עתירות בנוגע לאירוע למשרד התובע הציבורי הראשי שלנו באמצעות עורכי דינם... בהתבסס על הראיות שהתקבלו, נקבע כי הבכירים הישראלים נושאים באחריות פלילית ל'פשעים נגד האנושות ורצח עם' השיטתיים בעזה ולפעולות שננקטו נגד משט הסומוד העולמי... החקירה נמשכת בקפדנות ובמקיפות", סיכמה.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, תקף: "צווי המעצר של ארדואן נגד בכירים ישראלים מבהירים למה אסור שטורקיה תהיה נוכחת ברצועת עזה - בעקיפין או במישרין".

חמאס בירך: "אנו מעריכים את הוצאת צווי המעצר על ידי התובע הציבורי באיסטנבול נגד 37 בכירים ישראלים, ביניהם ראש ממשלת ישראל נתניהו, בנוסף לשרים לשעבר בממשלת ישראל ושרים נוכחיים. אנו קוראים לכל מדינות העולם ולגופים המשפטיים שלהן להוציא צווי מעצר משפטיים כדי לרדוף אחר מנהיגי ישראל בכל מקום, ולפעול כדי להביאם לבית המשפט ולהעמידם לדין על פשעיהם נגד האנושות".