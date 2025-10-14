"חגגנו את סיום המלחמה": ארבעה ישראלים נעצרו במסיבה בתאילנד

"חגגנו את סיום המלחמה": תיירים ישראלים נעצרו באי קופנגן שבתאילנד, זאת לאחר שמסיבת וילה שקיימו - גרמה לרעש חריג. החגיגה הרועשת הובילה את שכניהם לווילה, תיירים מצרפת, להזעיק את המשטרה המקומית - שמצאה במקום סמים מסוג קוקאין ו-MDMA.

ארבעה ישראלים נעצרו, ואצל שניים מהם אותרו עקבות סמים בדם. במקום נכחו בין עשרה ל-15 ישראלים, והם טענו כי מטרת המסיבה היא לחגוג את סיום המלחמה בעזה.

תיעוד רגעי המעצר: