"חגגנו את סיום המלחמה": ארבעה ישראלים נעצרו במסיבה בתאילנד
מסיבת וילה בהשתתפות כ-15 צעירים מישראל גרמה לרעש חריג • שכניהם - תיירים מצרפת - הזעיקו את המשטרה המקומית, שאיתרה במקום סמים • תיעוד הרגעים לפני המעצר
"חגגנו את סיום המלחמה": תיירים ישראלים נעצרו באי קופנגן שבתאילנד, זאת לאחר שמסיבת וילה שקיימו - גרמה לרעש חריג. החגיגה הרועשת הובילה את שכניהם לווילה, תיירים מצרפת, להזעיק את המשטרה המקומית - שמצאה במקום סמים מסוג קוקאין ו-MDMA.
ארבעה ישראלים נעצרו, ואצל שניים מהם אותרו עקבות סמים בדם. במקום נכחו בין עשרה ל-15 ישראלים, והם טענו כי מטרת המסיבה היא לחגוג את סיום המלחמה בעזה.
תיעוד רגעי המעצר:
