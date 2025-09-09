כאוס בנפאל עקב ההפגנות: נמל התעופה נסגר, רה"מ התפטר

מומלצים -

ראש ממשלת נפאל הודיע היום (שלישי) על התפטרותו ברקע המחאות נגד השחיתות במדינה עקב החלטת הממשלה לסגור את הרשתות החברתיות. במסגרת ההפגנות מוחים הציתו את בתיהם של כמה מהמנהיגים הפוליטיים הבכירים, בהתנגדות לאיסור על שימוש ברשתות חברתיות שהוסר מוקדם יותר, יום לאחר הפגנות קטלניות נגד הממשלה, בהן המשטרה פתחה באש והרגה 19 בני אדם.

בעקבות ההצתות, עוצר הוטל בבירה קטמנדו ובערים נוספות, ובתי ספר בבירה נסגרו. בין הבתים שהוצתו נמנו הבתים של מנהיג המפלגה הגדולה ביותר בקונגרס הנפאלי, שר בהדור דאובה; הנשיא ראם צ'נדרה פודל; שר הפנים ראמש לקאק ומנהיג המפלגה הקומוניסטית כמאל דאהל. בית ספר פרטי בבעלות שרת החוץ הנוכחית, ארזו דאובה ראנה, שהיא גם אשתו של דאובה, הוצת גם הוא.

גם שדה התעופה הבינלאומי בקטמנדו נסגר להגעת מטוסים, עקב ראות לקויה בשל עשן משריפות שהציתו מפגינים באזורים סמוכים, כך נמסר מרשות שדות התעופה המקומית.

מארגני המחאות, שהתפשטו ברחבי מדינת ההימלאיה, כינו אותן "הפגנות דור ה-Z", המונעות על ידי תסכול נרחב של צעירים מחוסר הפעולה של הממשלה במאבק בשחיתות ובקידום הזדמנויות כלכליות, כך לטענתם. כמו כן, ראש ממשלת נפאל ק.פ. שארמה אולי התפטר מתפקידו.