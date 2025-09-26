לידיעת טראמפ: הטיל ההרסני שקוריאה הצפונית מסיימת לפתח

נשיא קוריאה הדרומית לי ג'יאה-מיונג הביע דאגה עמוקה הבוקר (שישי) בטענה כי קוריאה הצפונית נמצאת בשלב הסופי של פיתוח טיל בליסטי בין-יבשתי שיכול לפגוע בארצות הברית באמצעות נשק גרעיני. להערכתו, שכנו הצפוני מייצר מספיק חומר לכ-15 עד 20 פצצות גרעיניות נוספות מדי שנה.

את הדברים אמר ג'יאה-מיונג בביקורו בבורסה בניו-יורק. "נראה שזה עדיין לא הצליח, אבל זה בשלב הסופי - נותרה רק ׳טכנולוגיית הכניסה החוזרת׳, וגם יושלם בקרוב", אמר. "המטרה צריכה להיות הקפאת הפיתוח הגרעיני, פיתוח היבשתיים הבין-יבשתיים והיצוא", הוסיף. לדבריו, הפסקת ייצור ופיתוח נוספים של נשק גרעיני תביא ל"רווחים ביטחוניים משמעותיים".

נשיא קוריאה הדרומית הזהיר כי אם הנושא לא יטופל, מספר הפצצות הגרעיניות ימשיך לגדול מדי שנה והטילים הבין-לאומיים הבין-יבשתיים של שכנתו יהפכו למתקדמים יותר. מאז שנכנס לתפקידו ביוני, נשיא קוריאה הדרומית נשבע לשפר את הקשרים עם קוריאה הצפונית, אולם שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און שלל אפשרות של פירוק נשק גרעיני, מה שמאיים על היחסים בין המדינות. הוא הגדיל לעשות וחיזק את קשריו הצבאיים עם רוסיה בשנים האחרונות. ג׳ונג און אמר שהוא פתוח לשיחות עם וושינגטון, אך רק בתנאי שיוכל לשמור על הנשק הגרעיני שלו.