שיטפונות עזים ברחבי אסיה: יותר מ-700 הרוגים, מאות נעדרים

אינדונזיה, תאילנד, מלזיה ומדינות נוספות ברחבי אסיה סובלות מגשמים עזים שגרמו לשיטפונות ומפולות נרחבות. יותר מ-700 בני אדם נהרגו ומאות עדיין נעדרים כאשר מבול של ציקלון פקד חלקים נרחבים באזור וסופה טרופית נדירה נוצרה.

סרי לנקה נפגעה מסופה נפרדת, שממנה גשמים עזים מתקרבים כעת לחוף הדרומי של הודו. יותר מחצי מיליון בני אדם חשו את זעמו של הציקלון דיטווה, שגרם למפולות בוץ והצפות. למעלה מ-25,000 בתים נהרסו ו-147,000 בני אדם נאלצו להיכנס למקלטים זמניים המנוהלים על ידי המדינה, כך דיווחה AP.

צוותי חילוץ אינדונזיים נאבקים להגיע לאזורים שנפגעו הכי קשה בסומטרה, שם הציקלון סניאר גרם למפולות והצפות קטסטרופליות. מזג האוויר הקשה גבה את חייהם של לפחות 435 בני אדם באינדונזיה, 153 בסרי לנקה, 162 בתאילנד ושניים במלזיה, כך מסרו גורמים רשמיים לסוכנות הידיעות רויטרס.

דובר ממשלת תאילנד, סיריפונג אנגקסאקולקיאט, אמר לרויטרס כי לפחות 162 בני אדם נהרגו עקב מזג האוויר הקיצוני בדרום תאילנד. כ-3.5 מיליון בני אדם נפגעו, כאשר הרשויות הביאו חולים במסוק לבית חולים והטיסו אספקה ​​חיונית, כולל מיכלי חמצן, לקהילות שקועות.