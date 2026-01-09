בצל המחאות הגואות באיראן, המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי אמר הבוקר (שישי) בהצהרתו לאומה כי הוא קורא לאחדות. חמינאי כיוון את דבריו גם לנשיא טראמפ: "על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להתעסק בבעיות של ארצו. כמה מפגינים מנסים לרצות את טראמפ על-ידי הרס רכוש ציבורי".

חמינאי ניסה להקטין את אירועי המחאה כשהוסיף: "עדיף שטראמפ יתעסק בבעיות במדינה שלו. אני מבקש מהאיראנים להישאר מאוחדים, יש כמה פורעים שרוצים לרצות את ארצות הברית בכך שהם מסבים נזק לרכוש ציבורי".

דבריו של חמינאי מגיעים לאחר שרק ביממה האחרונה דווח על ניתוקי אינטרנט משמעותיים בכל רחבי המדינה, ניתוקי טלפון, גל של הצתות של מספר מוסדות וירי לעבר מפגינים. בכיר בממשלת איראן, אמר הבוקר ל"ניו יורק טיימס" היוםכי "פקידים רבים התקשרו אחד לשני ושלחו הודעות, כשהם לא יודעים כיצד לבלום את גל המחאות". עוד אמר הבכיר כי משמרות המהפכה, האחראים בדרך כלל על אבטחת גבולות המדינה ולא על ביטחון הפנים, כנראה ישתלטו על גל המחאות ברחבי הערים.

התקשורת הערבית דיווחה כי עד כה, נהרגו ברחבי המדינה 45 מפגינים, שני אנשי משמרות המהפכה נהרגו בכרמנשאה וירי חי אף התבצע ברחבי טהרן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי התנועה האווירית בנמל התעופה "תבריז" הופסקה עד להודעה חדשה, זאת בשל "מזג האוויר".