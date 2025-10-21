לראשונה בתולדות המדינה: אישה מונתה לראש ממשלת יפן

הפרלמנט היפני בחר היום (שלישי) בסאנה טקאיצ’י, יושבת ראש המפלגה הליברלית-דמוקרטית, לראשת ממשלת יפן - ובכך הפכה לאישה הראשונה בתולדות המדינה שתכהן בתפקיד זה.

טקאיצ’י, בת 64, תחליף את שיגרו אישיבה, שהתפטר לאחר סדרת תבוסות קשות בבחירות. בחירתה מגיעה יום לאחר שמפלגתה הגיעה להסכם קואליציוני עם שותף חדש - מפלגת החדשנות היפנית מהעיר אוסקה - מהלך שצפוי למקם את גוש השלטון ימינה על המפה הפוליטית.

הברית החדשה מבטיחה את ניצחונה של טקאיצ’י בהצבעת הפרלמנט, שכן האופוזיציה מפולגת ואינה צפויה להתאחד נגדה. עם זאת, גם לאחר הקמת הממשלה, לברית של טקאיצ'י לא צפוי רוב מוצק בשני בתי הפרלמנט, והם ייאלצו לנהל מגעים עם סיעות אופוזיציה כדי להעביר חקיקה - מצב שעלול להפוך את כהונתה של טקאיצ’י לשברירית וקצרת ימים.

אף שטקאיצ’י נכנסת לדפי ההיסטוריה כאישה הראשונה שמובילה את ממשלת יפן, היא איננה מזוהה עם קידום נושאי שוויון מגדרי. היא מתנגדת לנישואים חד-מיניים, לשמות משפחה נפרדים לבני זוג נשואים, ולשינוי חוק הירושה הקיסרית כך שיאפשר גם לנשים לרשת את הכתר.