פהלווי קרא לטראמפ: "התערב עבור איראן, הזמן קריטי"

רזא פהלווי, השאה האיראני הגולה, פנה היום (שישי) לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבקשה להתערב עבור אזרחי איראן, בצל המחאות הנרחבות במדינה. פלאווי הדגיש כי "המשטר רוצה לרצוח מפגינים, אנא ממך, הזמן קריטי".

"אדוני הנשיא", מסר פהלווי, "זוהי קריאה דחופה ומיידית לתשומת לבך, תמיכתך ופעולתך. אמש ראיתם את מיליוני האיראנים האמיצים ברחובות מתמודדים עם כדורים חיים. היום, הם מתמודדים לא רק עם כדורים אלא עם הפסקת תקשורת מוחלטת. אין אינטרנט. אין טלפונים קוויים".

"עלי חמינאי, שחשש מסיום משטרו הפושע בידי העם ובעזרת הבטחתך החזקה לתמוך במפגינים, איים על האנשים ברחובות שינקוט בצעדים אגרסיביים (Crack down). והוא רוצה לרצוח את הגיבורים הצעירים האלה".

"קראתי לאנשים לצאת לרחובות להילחם על חירותם ולהציף את כוחות הביטחון במספרים עצומים. אמש הם עשו זאת. האיום שלכם על המשטר הפושע הזה גם הרחיק את בריוני המשטר. אבל הזמן הוא קריטי. האנשים יהיו שוב ברחובות בעוד שעה. אני מבקש מכם לעזור. הוכחת, ואני יודע שאתה איש שלום ועומד במילה שלך. אנא היה מוכן להתערב כדי לעזור לעם האיראני", סיכם פלאווי את קריאתו.

שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ מסר בהמשך כי "המשטר האיראני שוב מתעלל באזרחיו במקום להקשיב להם. כפי שהנשיא טראמפ הבהיר, אנחנו צופים! אמריקה עומדת לצד העם האיראני במסעו לכבוד בסיסי וחופש".

המחאות נגד המשטר האיראני נמשכות בעוצמה רבה זה היום ה-13. מספר ההרוגים כבר חצה את ה-40, ובמקביל דווח על שיבושים בשירותי הבנקים ומשיכות המזומנים במדינה. כמו כן, משרד החינוך הודיע על סגירת בתי ספר במספר מחוזות. דיווח על נוכחות משמעותית גם היום של מפגינים בטהרן, קום וערים נוספות. עוד דווח על שימוש בגז מדמיע כנגד המפגינים.

מוקדם יותר, המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי מסר הצהרה לאומה, בה קרא לאחדות. בנוסף כיוון את דבריו גם לטראמפ: "על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להתעסק בבעיות של ארצו. כמה מפגינים מנסים לרצות את טראמפ על-ידי הרס רכוש ציבורי".

חמינאי ניסה גם להקטין את אירועי המחאה כשהוסיף: "עדיף שטראמפ יתעסק בבעיות במדינה שלו. אני מבקש מהאיראנים להישאר מאוחדים, יש כמה פורעים שרוצים לרצות את ארצות הברית בכך שהם מסבים נזק לרכוש ציבורי". בהמשך, השלטונות הנואשים במדינה קראו לציבור: "לזהות טרוריסטים שנשכרו על ידי ארה"ב והמשטר הציוני".

דבריו של חמינאי מגיעים לאחר שרק ביממה האחרונה דווח על ניתוקי אינטרנט משמעותיים בכל רחבי המדינה, ניתוקי טלפון, גל של הצתות של מספר מוסדות וירי לעבר מפגינים. בכיר בממשלת איראן, אמר הבוקר ל"ניו יורק טיימס" היום כי "פקידים רבים התקשרו אחד לשני ושלחו הודעות, כשהם לא יודעים כיצד לבלום את גל המחאות". עוד אמר הבכיר כי משמרות המהפכה, האחראים בדרך כלל על אבטחת גבולות המדינה ולא על ביטחון הפנים, כנראה ישתלטו על גל המחאות ברחבי הערים.