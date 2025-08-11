בזמן מו"מ המכסים: טראמפ השתלט על נכסים בווייטנאם

מומלצים -

בזמן שוושינגטון ניהלה עם וייטנאם הסכם סחר, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ קיבל אישורים מהירים להקים במדינה מגרש גולף חדש - תוך נישול של אלפי חקלאים מאדמתם. סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה הבוקר (שני) כי הפיצוי שיקבלו הכפריים מנושלים יעמוד על סכום של 3,200 דולר בלבד, ואספקת אורז למספר חודשים.

אתר הגולף בהאנג ין, שבנייתו צפויה להתחיל בחודש הבא על גבי שטח של 990 דונם, מיועד לקום על האדמה החקלאית שסיפקה את תושבי האזור במשך עשרות שנים. במקום נמצאים גידולים של בננות, הפרי הטרופי לונגן וגידולים נוספים. רבים מהחקלאים שיידרשו לעזוב את השטח הינם קשישים, החוששים שיתקשו למצוא מקורות פרנסה חלופיים בכלכלה התוססת של וייטנאם, בעלת הדמוגרפיה הצעירה ברובה.

זוהי השותפות הראשונה של עסקי משפחת טראמפ בווייטנאם, שנחתמו כאמור בזמן שארצות הברית מאיימת על המדינה, כמו על מדינות אחרות, בהטלת מכסים. הערכת התקציב הראשונית לפרויקט עמדה על כ-500 מיליון דולר, אולם לאחרונה החליטו היזמים להקטין את צפי ההוצאה שלהם. כך אמר אמר אדם המעורה בתוכניות, אך סירב לפרט על הסיבות להפחתה.

חברת הנדל"ן הווייטנאמית Kinhbac City ושותפיה יפתחו את מועדון הגולף היוקרתי לאחר ששילמו לארגון טראמפ חמישה מיליון דולר עבור זכויות רישוי למותג, כך על פי מסמכים רגולטוריים ומקור המעורה בעסקה. הרשויות יקבעו את שיעורי הפיצויים הסופיים בהתבסס על גודל הקרקע ומיקומה, כאשר אישור רשמי צפוי בחודש הבא.

חמישה חקלאים העומדים בפני נישול אמרו כי הרשויות דיווחו על החזרים בשווי שבין 12 ל-30 דולר למטר מרובע של אדמה חקלאית. הם גם הציעו תשלומים נוספים עבור צמחים שנעקרו ואספקת אורז לכמה חודשים.

בתחילת חודש יולי הודיע טראמפ שווייטנאם תמוסה במכס בגובה של 20% על כל המוצרים שייובאו ממנה לארצות הברית, ו-40% על ייבוא דרך מדינה שלישית. "בתמורה, וייטנאם תעשה משהו שמעולם לא עשתה קודם, היא תפתח את השוק לארצות הברית, מה שאומר שנוכל למכור את המוצרים שלנו ב-0% מכס" כתב טראמפ ברשת החברתית Truth. המכס המקורי עליו הודיע הנשיא עם השקת תוכנית המכסים עמד על 46%.