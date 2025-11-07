אירוע חריג בתאילנד: צעיר בן 26 נתפס בשדה התעופה חמוש

הדבר התגלה בזמן בדיקה ביטחונית רגילה בנמל התעופה בפוקט, כאשר הצעיר אותר עם מחסנית ובתוכה כדורים • הוא הועבר לטיפול של המשטרה המקומית

יולי סלומון ■ כתבת צרכנות ותיירות 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■