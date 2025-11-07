אירוע חריג בתאילנד: צעיר בן 26 נתפס בשדה התעופה חמוש
הדבר התגלה בזמן בדיקה ביטחונית רגילה בנמל התעופה בפוקט, כאשר הצעיר אותר עם מחסנית ובתוכה כדורים • הוא הועבר לטיפול של המשטרה המקומית
בתאילנד דיווחו היום (שישי) כי ישראלי בן 26 נעצר בשדה התעופה בפוקט כשהוא חמוש עם מחסנית וכדורים בתוכה. הדבר התגלה בזמן בדיקה ביטחונית רגילה בנמל התעופה בעיר, שכן הצעיר הועבר לטיפול של המשטרה המקומית.
כזכור, האירוע הזה מגיע לאחר שורת תקריות של ישראלים במדינה, שכן השבוע בני זוג ישראלים נעצרו לאחר שתועדו מקיימים יחסי מין במפל וואנג-סאי בקופנגן. מדובר באיזור תיירותי פופולארי והמקרה מעורר סערה ומופץ באתרים אנטי ישראלים בשפה התאילנדית.
תיירים תיעדו אותם מהצד והעלו לרשתות, מה שכמובן גרר אחריו הרבה מאוד תגובות זועמות והוביל לחיפוש במשטרה המחוזית אחריהם.
מפקד מחוז קופה נגאן, סוריה בונפן, הורה על חקירה מיידית כדי לזהות ולאתר את בני הזוג. גורמים רשמיים גילו שהם שהו במקום לינה בכפר מספר 7 בתת-מחוז קופה נגאן.