רעידת אדמה פגעה באפגניסטן: מעל לאלף הרוגים ואלפי פצועים

אסון טבע כבד פקד היום (שני) את אפגניסטן, כאשר למעלה מאלף בני אדם נהרגו ו-2,800 נפצעו לאחר שרעידת אדמה בעוצמה 6 פגעה במזרח המדינה.

שלושה כפרים נהרסו במחוז קונאר - ונזק משמעותי נגרם ברבים אחרים, כך מסר משרד הבריאות במדינה. האסון יגדיל את מצוקת המשאבים של המדינה בדרום אסיה שכבר מתמודדת עם משברים הומניטריים.

"כל הצוותים שלנו גויסו כדי להאיץ את הסיוע, כך שניתן יהיה לספק תמיכה מקיפה ומלאה", אמר דובר משרד הפנים של המדינה לרויטרס. בקאבול הבירה, מסרו רשויות הבריאות כי כוחות ההצלה ממהרים להגיע לכפרים מרוחקים הפזורים באזור.