סופת הענק בתאילנד: במדינה נדהמו מהנזק, מיליונים פונו

הרשויות בתאילנד הודיעו היום (שישי) כי לפחות 145 איש נהרגו בסופה העזה שפקדה השבוע את דרום המדינה והוגדרה ככסופה של "פעם ב-300 שנה". נסיגת מפלס המים החלה - מה שמחד מאפשר הגברה של היקף פעולות החיפוש והחילוץ ושל יעילותן, אך גם הביא לחשיפת סדר הגודל החמור של הנזק.

יותר מ-1.2 מיליון משקי-בית, כ־3.6 מיליון בני אדם, הושפעו מהשיטפונות, לפי דוח של Department of Disaster Prevention and Mitigation - כך לפי AP.

למרות הנסיגה, בחלק מהאזורים מפלס המים עדיין גבוה, והם נחשבים אזורי סיכון. בתוך כך, הרשויות ממשיכות לפרסם אזהרות על האזורים הרלוונטיים.

כזכור מזג האוויר הסוער שהגיע לדרום המדינה מוקדם יותר השבוע הביא עמו גשמים עזים ושיטפונות שהגיעו לגובה של יותר משני מטרים, וגרם לנזק רב ואובדן שכאמור לא עוצר.

Thai PBS / AFP

בתוך כך כזכור דווח על פינוי של עשרות תינוקות על ידי כוחות החילוץ המקומיים עקב חסימת הגישה למחלקת יולדות בבית חולים בעיר האט יאי.

נזכיר כי לפני כחודשיים בלבד, טייפון בשם "רגאסה" פקד את טייוואן והפיליפינים, בהן נהרגו לפחות 27 אנשים במצטבר. מזג האוויר ההרסני הותיר אחריו שובל של נזקים וגרם למפולות, שיטפונות וגלים אדירים. בנוסף, הוא פגע בדרום סין עם רוחות של 160 קמ"ש - שם פונו כמעט שני מיליון בני אדם ממחוז גואנגדונג. "זה היה כמו הר געש שמתפרץ", אמר תושב טייוואן. "זה היה כמו סרט אסונות", הוסיף תושב אחר.