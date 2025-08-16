אסון בפקיסטן והודו: 280 הרוגים בשיטפונות פתאומיים

מומלצים -

לפחות 280 בני אדם נהרגו בשיטפונות חזקים שפרצו ביום חמישי בפקיסטן בהודו, כתוצאה מגשמים עזים. בנוסף, עשרות נוספים נעדרים ו-1,600 אנשים נוספים חולצו בשני מחוזות הרריים במדינות השכנות, כך דווח הבוקר (שבת) ברשת NBC.

הצפות החלו יום קודם לכן בקשמיר שבהודו ונעו צפונה וצפון-מערבה לעבר פקיסטן. השיטפונות ומפולות בוץ הביאו לפגיעה בעשרות אנשים והצריכו פינוי וחילוץ של אלפי אחרים, במיוחד במחוז קייבר פחקטונחווה בפקיסטן. מנהיגים בשתי המדינות הביעו את תנחומיהם למשפחות הקורבנות והבטיחו לשלוח סיוע במהרה

התפרצויות עננים כאלה הולכות ונהיות שכיחות יותר באזורי ההימלאיה של הודו ובצפון פקיסטן, ומומחים טוענים ששינויי אקלים הם גורם תורם.

לפחות 60 בני אדם נהרגו בכפר ההימלאי המרוחק צ'וסיטי שבקשמיר, ומחלצים פועלים לאיתור לפחות 80 נעדרים, כך מסרו גורמים רשמיים ל-NBC. בנוסף, לפחות 300 אנשים חולצו באזור ביום חמישי במבצע שהופסק בלילה. מספר הנעדרים עשוי לעלות, כאשר אנשים רבים ככל הנראה נסחפו בזרמים החזקים. הרוינדר סינג, תושב המקום, אמר שהוא הצטרף למאמצי החילוץ מיד לאחר האסון ועזר להוציא 33 גופות מהבוץ. לפחות 50 פצועים קשה טופלו בבתי חולים, רבים מהם חולצו מנתיב מלא בבוץ ובפסולת.

באזור ההררי שהו עולי רגל רבים, כחלק ממסע שמתקיים מדי שנה לעבר מקדש הררי באזור, שהחל ב-25 ביולי. השיטפונות ההרסניים סחפו את המטבח הקהילתי המרכזי לעולי רגל, בו סעדו באותו זמן מאות מאמינים. גם עשרות כלי רכב ואופנועים נסחפו במים ובבוץ. יותר מ-200 עולי רגל היו במטבח בזמן השיטפון, שגם פגע או שטף רבים מהבתים למרגלות הגבעות.

בצפון ובצפון-מערב פקיסטן, נהרגו לפחות 243 אנשים, כולל 157 במחוז בונר. תושב המקום, מוחמד סוהיל, אמר לסוכנות הידיעות AP כי 78 גופות נמשו עד עד צהרי יום שישי, ועוד 79 נמשו מהריסות בתים שקרסו ובכפרים שהוצפו מאוחר יותר. "מספר הקרבנות עשוי לעלות, שכן אנחנו עדיין מחפשים עשרות נעדרים", מסר סוהיל.