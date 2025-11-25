לידיעת הישראלים: סופה של "פעם ב-300 שנה" הגיעה לתאילנד

סופה עזה פוקדמת הגיעה היום (שלישי) לדרום תאילנד, במה שהרשויות מגדירות כ"סופה של פעם ב-300 שנה". מזג האוויר הסוער הביא עמו גשמים עזים ושיטפונות שהגיעו לגובה של יותר משני מטרים. לפחות 19 בני אדם נהרגו עד כה בעקבות התחשמלות ונזקי מזג האוויר.

בעיר האט יאי שבדרום המדינה, נחסמו הגישה למחלקת יולדות בבית חולים מקומי, מה שהביא את כוחות החילוץ לפנות לא פחות מ-30 תינוקות.

הסופה הגיעה לאחר שסופר הטייפון "מאן יי" התקרב לאיים הפיליפינים. מאות אלפי תושבים פונו בשבוע שעבר מבתיהם ועשרות טיסות בוטלו. בין היתר, ירדו גשמים עזים ורוחות חזקות במהירות אדירה של 185 קמ"ש.

הסופה הזו הגיעה כחודשיים לאחר שטייפון בשם "רגאסה" פקד את טייוואן והפיליפינים, בהן נהרגו לפחות 27 אנשים נהרגו במצטבר.

הסופה הותירה אחריה שובל של נזקים וגרמה למפולות, שיטפונות וגלים אדירים ופגעה בדרום סין עם רוחות של 160 קמ"ש - שם פונו כמעט שני מיליון בני אדם ממחוז גואנגדונג. "זה היה כמו הר געש שמתפרץ", אמר תושב טייוואן. "זה היה כמו סרט אסונות", הוסיף תושב אחר.