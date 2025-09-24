טייפון "רגאסה" פוגע בסין; לפחות 17 הרוגים בטייוואן

מומלצים -

לפחות 17 בני אדם נהרגו בטייוואן ו-10 נוספים בפיליפינים, לאחר שסופת טייפון בשם "רגאסה" הכתה לפנות בוקר (רביעי) באיזור.

הרשויות המקומיות בטייוואן דיווחו גם על כ-150 בני אדם שעדיין נעדרים ובפיליפינים עדכנו כי כ-30 בני אדם פונו לבתי החולים עם פציעות שונות. "זה היה כמו הר געש שמתפרץ", אמר תושב טייוואן לסוכנות הידיעות AFP. "זה היה כמו סרט אסונות", הוסיף תושב אחר.

הסופה הותירה אחריה שובל של נזקים וגרמה למפולות, שיטפונות וגלים אדירים. כעת היא פוגעת בדרום סין - שם פונו כמעט שני מיליון בני אדם ממחוז גואנגדונג. הטייפון פוגע גם בהונג קונג - עם רוחות של 160 קמ״ש.