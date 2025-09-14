מומלצים -

שמונה תיירים ישראלים נפצעו בתאונת דרכים בוייטנאם הלילה (בין שבת לראשון), בה היה מעורב אוטובוס התיירים בו שהו. מצבם קל-בינוני.

דניאל סולטן, באדיבות פספורטכארד

מחברת "פספורטכארד" נמסר כי נזק נגרם לאוטובוס, כתוצאה מהתנגשות עם משאית. שלושת מבוטחי החברה פונו בשיתוף עם "מגנוס איתור וחילוץ" לבתי חולים באזור.