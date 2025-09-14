שמונה תיירים ישראלים נפצעו בתאונת דרכים בוייטנאם
המטיילים נפגעו כשהאוטובוס בו שהו התנגש במשאית • מצבם קל-בינוני • הם פונו בשיתוף עם "מגנוס איתור וחילוץ" לבתי חולים באזור
יולי סלומון
שמונה תיירים ישראלים נפצעו בתאונת דרכים בוייטנאם הלילה (בין שבת לראשון), בה היה מעורב אוטובוס התיירים בו שהו. מצבם קל-בינוני.
מחברת "פספורטכארד" נמסר כי נזק נגרם לאוטובוס, כתוצאה מהתנגשות עם משאית. שלושת מבוטחי החברה פונו בשיתוף עם "מגנוס איתור וחילוץ" לבתי חולים באזור.
