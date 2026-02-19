הצעד של טראמפ נגד בריטניה, אחרי שזו סירבה לאפשר שימוש בבסיסים שלה לתקיפה באיראן

נשיא ארצות הברית דונאלד טראמפ משך את תמיכתו בהסכם שמקדם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר להעברת איי צ'אגוס למאוריציוס - כך מדווח היום (חמישי) עיתון The Times.

על פי הדיווח, המהלך מגיע על רקע סירוב בריטי לאשר שימוש בבסיסים צבאיים שבשליטתה לצורך תקיפה אפשרית באיראן. בבית הלבן מגבשים תוכניות צבאיות מפורטות הכוללות שימוש באי דייגו גרסיה שבאיי צ'אגוס וכן בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד (RAF Fairford) בגלוסטרשייר, המשמש את צי המפציצים הכבדים של ארה"ב באירופה.

אולם לפי ההסכמים ארוכי השנים בין וושינגטון ללונדון, כל שימוש בבסיסים לצורך מבצע צבאי מחייב תיאום ואישור מראש של ממשלת בריטניה. על פי הדיווח, בריטניה טרם העניקה אור ירוק למהלך, בין היתר בשל חשש כי תקיפה באיראן עלולה להיחשב כהפרה של הדין הבינלאומי.

עוד נמסר כי טראמפ וסטארמר שוחחו בלילה שבין שלישי לרביעי, ודנו באולטימטום שהציב טראמפ לאיראן בנוגע לתוכנית הגרעין שלה. למחרת השיחה, פרסם טראמפ הצהרה תקיפה נגד עסקת צ'אגוס - צעד שמתפרש כהפעלת לחץ על לונדון.

הממשלה הבריטית מצדה ממשיכה להגן על ההסכם עם מאוריציוס, שלפי ההערכות צפוי לעלות כ-35 מיליארד ליש"ט למשלם המסים הבריטי. בלונדון טוענים כי המהלך הכרחי מטעמי ביטחון לאומי ונועד למנוע הליכים משפטיים ממושכים ויקרים סביב השליטה בטריטוריה.