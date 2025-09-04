ראש ממשלת סקוטלנד: נפסיק לממן חברות המחמשות את ישראל

מומלצים -

סקוטלנד תפסיק לספק כספי ציבור לחברות המחמשות את ישראל, כך הודיע היום (חמישי) ​​ראש הממשלה הסקוטי ג'ון סוויני. עוד קרא לממשלת בריטניה לסגת מההצעה להסכם סחר חופשי עם ישראל, אשר המשא ומתן עליו הושעה על ידי לונדון במאי.

"נעצור מענקים חדשים של כספי ציבור לחברות נשק שמוצריהן מסופקים למדינות בהן שיש חשד לביצוע רצח עם, זה יכלול את ישראל", אמר סוויני בנאום בפרלמנט הסקוטי.

ההשהיה תחול על מענקים חדשים או השקעות שבוצעו על ידי ממשלת סקוטלנד, סוכנויות יזמות ובנק ההשקעות הלאומי הסקוטי. "כל חברת ביטחון המבקשת תמיכה תצטרך להוכיח כי מוצריה אינם קשורים צבאית לישראל", הוסיף.

סוויני הודיע ​​גם על מענק של 400 אלף ליש"ט (כ-1,806,544 שקלים) לארגון הצדקה Kids Operating Room ולהקמת מרכז מוכנות שטח Gaza HOPES בסקוטלנד. מימון זה, לדבריו, יסייע בשחרור 15 מיליון דולר של מימון נוסף להקמת בית חולים הניתן לפריסה מהירה בעזה. הוא הוסיף ש-600 ליש"ט נוספים ייתרמו לקרן ההומניטרית לשטחים בראשות משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים (OCHA).

דבריו נאמרו לקראת דיון פרלמנטרי על תיקון שהוגש על ידי מפלגת הירוקים הסקוטיים לחרם מיידי על ישראל ועל חברות המעורבות ברצח העם בעזה ובהתנחלויות בשטחים. עוד אמר סוויני כי ללא הפעולות שננקטו, ממשלת סקוטלנד עלולה להיות בסיכון שלא לפעול במסגרת החוק. מנהיג מפלגת הלייבור הסקוטית אנאס סרוואר אמר מצדו כי המצב בעזה בלתי נסבל: "אנחנו צריכים ששפיכות הדמים תיעצר עכשיו". עוד כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו "פושע מלחמה", וכי הוא "חייב לעמוד לדין על מעשיו". בנוסף, בירך סרוואר על התחייבותה של ממשלת בריטניה להכיר במדינת פלסטין.