נתניהו במכתב נוקב למקרון: "המתקפה על ישראל וההכרה בפלסטינים - הגבירו את האנטישמיות"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו הוציא היום (שלישי) מכתב חריף לנשיא צרפת עמנואל מקרון בו טען כי "המתקפה על ישראל וההכרה בפלסטינים הגבירו את האנטישמיות. זו איננה דיפלומטיה - זו פייסנות. ההצהרות גרמו לחמאס להתעקש".

בפתח דבריו הביע ראש הממשלה דאגה מהעלייה בגל האנטישמיות בצרפת ומהיעדר פעולה החלטית מצד ממשלתו של מקרון בכדי להתמודד עמה. "בשנים האחרונות האנטישמיות פשתה בערים בצרפת. מאז הצהרותיך הפומביות שתקפו את ישראל ורמזו על הכרה במדינה פלסטינית - היא גברה", טען נתניהו.

עוד פירט נתניהו כי "בעקבות המתקפה הברברית של חמאס על עם ישראל ב־7 באוקטובר 2023, החלו קיצוני חמאס ורדיקלים מהשמאל הקיצוני בקמפיין של הפחדה, ונדליזם ואלימות נגד יהודים ברחבי אירופה. בצרפת, הקמפיין הזה התעצם לנגד עיניך". ראש הממשלה מהציג מספר דוגמאות מאוגוסט, אז הותקף יהודי חובש כיפה, נשדד ממנו מגן הדוד שלו בליברי־גרגן. ימים קודם לכן רוססו בצבע אדום משרדי "אל־על" בפריז עם כתובות גרפיטי שכינו אותה "חברת תעופה גנוסיידית".

עוד דוגמא שעלתה במכתב היא מיוני האחרון, שהוצת בית ספר יסודי יהודי בליון והושחת בצלבי קרס וסיסמאות פרו־פלסטיניות. נתניהו הזכיר כי גם רבנים מותקפים ברחובות פריז וציין שאלה אינם מקרים בודדים - "זו מגפה", תיאר.

בהמשך אמר: "קריאתך להקמת מדינה פלסטינית מלבה את האש האנטישמית הזו. זו איננה דיפלומטיה - זו פייסנות. היא מתגמלת את טרור חמאס, מחזקת את סירובו לשחרר את החטופים, מעודדת את המאיימים על יהודי צרפת ומדרבנת את השנאה ליהודים הפושטת ברחובותייך".

בדבריו, הילל את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וציין שהוא הראה ש"אנטישמיות ניתן וחובה להילחם בה". לדבריו, הנשיא טראמפ מגן על זכויות האזרח של יהודים אמריקנים, אוכף את החוק, שומר על הסדר הציבורי ומעמיד לדין פשעים אנטישמיים. הוא גם גירש תומכי חמאס וביטל ויזות של סטודנטים זרים שהסיתו לאלימות נגד יהודים.

"הנשיא מקרון, אנטישמיות היא סרטן. היא מתפשטת כשמנהיגים שותקים. היא נסוגה כשמנהיגים פועלים. אני קורא לך להחליף חולשה בהחלטיות, פייסנות בנחישות - ולעשות זאת עד לתאריך ברור: ראש השנה היהודי, 23 בספטמבר 2025. ההיסטוריה לא תסלח להססנות. היא תכבד פעולה", סכים נתניהו.