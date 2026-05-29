כטב"ם רוסי פגע בבניין מגורים ברומניה, השגריר זומן לשיחת בירור

אירוע חריג ברומניה. כטב"ם רוסי שלקח חלק בתקיפה באוקראינה התרסק הלילה (בין חמישי לשישי) לתוך בניין מגורים במזרח רומניה, וגרם לפציעתם של שני בני אדם, כל מסרו הסוכנויות במדינה. בעקבות האירוע החריג, שרת החוץ של רומניה אואנה-סילביה אשוי הודיעה כי שגריר רוסיה בבוקרשט זומן לשיחת בירור.

"במהלך הלילה שבין ה-28 ל-29 במאי, הפדרציה הרוסית חידשה את מתקפות הכטב"מים שלה על יעדים אזרחיים ותשתיות באוקראינה, בסמוך לגבול הנהר עם רומניה", נמסר מטעם משרד ההגנה הרומני. יצוין כי הכטב"ם פגע בגג של בניין מגורים בגאלאץ, סמוך לגבול עם אוקראינה. עוד נמסר כי בעקבות פגיעת הכטב"ם, שריפה פרצה בדירה בקומה העשירית של הבניין. לפי הרשויות, שני בני אדם טופלו במקום, ו-70 דיירים פונו מהזירה.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

יצוין כי רומניה, החברה בנאט"ו ובאיחוד האירופי, חולקת עם אוקראינה גבול באורך 650 ק"מ. על פי משרד ההגנה של רומניה, מאז החלה רוסיה לתקוף את אוקראינה, חדרו 28 כטב"מים רוסיים למרחב האווירי ברומניה.