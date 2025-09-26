אירוניה בספרד: ספינת הסיוע לעזה נושאת נשק שיוצר בישראל

הספינה ששלחה ממשלת ספרד לטובת סיוע למשט לעזה, מצוידת בתותחים אשר יוצרו בין היתר גם בידי חברת רפאל הישראלית, כך דווח היום (שישי) בכלי תקשורת בספרד.

ביום שלישי האחרון אישרה ממשלת ספרד את אמברגו הנשק על ישראל - זאת לאחר שבתחילת החודש הודיע ראש הממשלה פדרו סנצ'ס כי מדינתו תגביר את הלחץ לסיום המלחמה בעזה. בין היתר, ייאסרו על ספינות ומטוסים הנושאים נשק בדרכם לישראל לעגון בנמלי ספרד או להיכנס למרחב האווירי של המדינה.

כמו כן, הודיע סנצ'ס כי ספרד גם תגדיל את הסיוע לרשות הפלסטינית ולאונר"א ותטיל אמברגו על סחורות המיוצרות ביהודה ושומרון. "אנו מקווים שהצעדים יסייעו להפעיל לחץ על ראש הממשלה נתניהו וממשלתו להקל על חלק מהסבל שהאוכלוסייה הפלסטינית חווה", אמר סנצ'ס. ספרד אף תאסור על כל מי שהשתתף ישירות במה שסנצ'ס כינה "רצח עם" להיכנס למדינה.

שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות למהלך: "ממשלת ספרד מובילה קו אנטי ישראלי עוין, ברטוריקה פרועה ונוטפת שנאה. הניסיון של הממשל המושחת להסיח את הדעת מפרשיות שחיתות חמורות באמצעות התקפה אנטי-ישראלית ואנטישמית רצופה הוא שקוף".