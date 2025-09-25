להט"ב? לא על סיפוננו: פרו-פלסטינים פרשו מהמשט לעזה

גייז למען עזה, אבל לא על המשט: פעילים פרו-פלסטינים פרשו היום (חמישי) מהמשט לעזה כאשר שנודע להם כי פעילים להט"בים נמצאים על הסיפון. גם הפעילה הסביבתית השוודית גרטה טונברג בת ה-22 הודחה מתפקידה המנהיגותי עקב חילוקי דעות בין המארגנים, אך היא תישאר על הסיפון כמתנדבת משתתפת.

בתחילת החודש כ-20 כלי שיט שהציגו דגלי פלסטין ונשאו כ-350 פעילים פרו-פלסטינים יצאו מברצלונה.

שבועיים לאחר מכן, השיירה עצרה לכמה ימים בתוניסיה כדי לאסוף פעילים נוספים ואספקה ​​הומניטרית לפני שתצא שוב להפלגה.

לפי דיווחים בעולם, חאלד בוג'מה, המתאם התוניסאי של השיירה, ערק לאחר שנודע לו על נוכחותם של פעילים להט"בים על הסיפון. בשני שידורי וידאו שפורסמו ברשתות החברתיות, הוא התלונן על צירופם של חברי קהילת הלהט"ב התוניסאית לשיירה - פעילים שהצטרפו למשט כשעצר בנמל ביזרטה הצפוני.

פעילה בולטת נוספת מהמשט, מרים מפתח, התבטאה ברשתות החברתיות נגד פעילי להט"ב שלדבריה מנצלים את המטרה הפרו-פלסטינית, שהיא "קדושה לנו כמוסלמים", ולכן פרשה מההנהגה.