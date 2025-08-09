לקראת "יום הזעם" ביוון: המלצות לישראלים השוהים במדינה

מומלצים -

לקראת "יום זעם": משרד החוץ הזהיר היום (שבת) את הציבור הישראלי השוהה ביוון או המתכנן להגיע אליה, כי מחר צפויות להתקיים הפגנות ברחבי המדינה, לרבות באיים ואתרי תיירות, ביוזמת ארגונים רדיקליים פרו-פלסטיניים.

ההנחיות להתנהלות בטוחה בחו"ל:

• יש להתרחק ממוקדי הפגנות ומתקהלויות לא מתוכננות.

• להימנע מוויכוחים פומביים וביטוי עמדות פוליטיות במרחב הציבורי.

• להצניע סממני זיהוי גלויים (כגון דגלים, חולצות עם כיתוב בעברית, סמלי צה”ל).

• לנהוג בעירנות באזורים הומי אדם, במיוחד באירועי ספורט, באתרים תיירותיים ובתחבורה הציבורית.

• לשמור על קשר עם בני משפחה ולעדכן אותם במיקומכם.

מעל ל-25 מוקדי הפגנה אנטי-ישראליים צפויים ברחבי יוון, כך פרסם משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. בין האזורים בהם יתקיימו מחאות במסגרת קמפיין בין לאומי בשם "יום פעולה למען עזה" - איים ואזורים תיירותיים מרכזיים.

הקמפיין, שמובילים ארגונים פרו-פלסטיניים, מתיימר להציג את ישראל כמדינה שמבצעת רצח עם, וקורא להופעה פומבית של סולידריות עם הפלסטינים במוקדי תיירות בולטים ביוון, במטרה "לערער על הרעיון שיוון היא מקום מנוחה למי שמזוהים עם כוחות צה"ל".

תחת הסיסמה “Not in Our Land – Not in Our Name”, מעודדים מארגני הקמפיין לקיום אירועים מקומיים, במהלכם יופצו חומרי הסברה. הגולשים ברשתות החברתיות ייקראו להשתמש בהאשטגים לקידום המסרים גם באינטרנט. לצורך תיאום ופרסום פעולות המחאה הוקם ערוץ ייעודי בטלגרם, בו חברים כשלושת אלפים משתמשים.

על פי הדיווחים שהתקבלו במשל"ט, ההפגנות צפויות להתקיים באיים רודוס, קוס, כרתים, סאמוטרקי, אנדרוס, לסבוס, טילוס, אמורגוס, סיפנוס ואחרים. וכן באתרים מרכזיים ביבשה כגון אולימפיה, קיאטו, אדסה ופרבזה. רוב ההפגנות מתוכננות לשעות אחר הצהריים והערב, במוקדים ציבוריים בולטים כגון נמלים, כיכרות ואתרים ארכיאולוגיים.