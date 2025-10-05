"נישקה את הדגל": הטענות בנוגע למעצר של גרטה בישראל

גרטה טונברג שמוחזקת במעצר בישראל, אמרה אתמול (שבת) לפקידי השגרירות השבדיים כי היא נתונה ליחס קשה במעצר בישראל. לפי הטענות, לוחמי צה"ל אילצו אותה להצטלם כשהיא מניפה דגלים.

כמו כן, גורם שביקר את הפעילה בכלא אמר כי טענה כי היא נעצרה בתא נגוע בפשפשי מיטה, עם מעט מדי מזון ומים. "נציגי השגרירות הצליחו להיפגש עם גרטה. היא הודיעה על התייבשות. היא לא קיבלה כמויות מספיקות של מים ומזון. היא גם ציינה כי פיתחה פריחות שלדעתה נגרמו על ידי פשפשים ודיברה על יחס קשה ואמרה שישבה במשך תקופות ארוכות על משטחים קשים", נטען.

הפעיל הטורקי ארסין צ'ליק, שהשתתף במשט סומוד, אף אמר: "הישראלים גררו את גרטה [טונברג] הקטנה בשערה מול עינינו, היכו אותה ואילצו אותה לנשק את דגל ישראל. הם עשו לה כל מה שניתן להעלות על הדעת, כאזהרה לאחרים".

כאמור, אתמול 137 פעילים פרו-פלסטינים משתתפי משט "סומוד" לעזה, גורשו לטורקיה. משרד החוץ מסר כי חלקם חוסמים באופן מכוון את תהליך הגירוש החוקי ומתעקשים להישאר בשטח המדינה. במקביל, מספר ממשלות זרות הפגינו חוסר רצון לקבל טיסות שיחזירו את הפעילים לשטחן.

המגורשים הם אזרחי ארצות הברית, איטליה, בריטניה, ירדן, כווית, לוב, אלג'יריה, מאוריטניה, מלזיה, בחריין, מרוקו, שוויץ, תוניסיה וטורקיה.

לדברי משרד החוץ: "אנשים אלה, שהגיעו תחת מסווה של 'סיוע הומניטרי', הבהירו - באמצעות מעשיהם, דחייתם את כל ההצעות של ישראל, איטליה ויוון להעביר את הסיוע בדרכי שלום, וכמות הסיוע הקטנה שנשאו בפועל בסירותיהם - שמטרתם האמיתית הייתה פרובוקטוריה בשירות חמאס, ולא סיוע הומניטרי".