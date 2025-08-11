רק כאלף מפגינים: יום הזעם ביוון התברר כפחות זועם מהצפוי

מומלצים -

יום הזעם הפרו פלסטיני ביוון הגיע אתמול לאתונה, אבל היה הרבה פחות זועם מהצפוי, לפחות מבחינת הכמות, כך דיווח הערב (שני) כתבנו אוריה קשת ב"מהדורה המרכזית". כך, להפגנה המרכזית בכיכר סינטגמה הגיעו בסך הכל כאלף מפגינים, שמחו נגד מה שהם מכנים: פשעי מלחמה של ישראל בעזה.

בנוסף, במהלך היום התקיימו במוקדים רבים בבירה ובכלל ביוון הפגנות נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל, אבל לא נרשמו בהן אירועים חריגים.

המחאה, שהתחילה כפרו פלסטינית, הפכה ככל שעברו הדקות להיות מחאת כל דורש. מפגינים מקבוצות שונות, חלקם פלסטינאים, חלקם תושבים מקומיים שתקפו את ממשלת יוון, ורבים נוספים שסתם חיפשו על מה להפגין. ועדיין, המראות והקולות נגד ישראל היו בולטים.

עם זאת, ההפגנות ביוון, ולא רק ביוון, מוכיחות לנו בצורה חד משמעית את ההשלכות של חוסר ההסברה הישראלית. עשרות אלפי תיירים מכל העולם נמצאים ביוון ובמדינות נוספות אירופה, ובסופו של דבר - המידע היחיד שהם מקבלים הוא מהמפגינים עצמם, שלא באמת יודעים מה מתרחש ברצועת עזה. מרגע לרגע הופך העולם ליותר ויותר עוין לישראלים, ואם המדינה לא תתעורר ותתחיל להסביר את עצמה - כבר לא יישאר לנו לאן לטוס.