"השתיקו אמנים": מפגינים פרו-פלסטינים התפרצו להופעה בלונדון

מומלצים -

סערה אנטישמית נוספת: מפגינים פרו-פלסטינים התפרצו בערב יום שישי האחרון להופעת התזמורת הסימפונית של מלבורן, שנערכה באולם הפרומס של ה-BBC בלונדון.

הם האשימו את הנהלת הארגון בהשתקת אמנים שביקרו את התנהלות ישראל בעזה.

כאמור, המפגינים הפרו פלסטינים - חברי קבוצה בשם "אמנים יהודים למען פלסטין" - שיבשו את ההופעה במשך כעשר דקות, במהלכן צעקו מהיציעים העליונים של האולם. בין היתר, השמיעו טענות לפיהן התזמורת "השתיקה אמנים" ו"השתיקה מחאה".

https://x.com/i/web/status/1961515846087446761 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות ניתן לראות את חברי הקבוצה נושאים שלטים עליהם נכתב "אמנים יהודים למען פלסטין" ו"שותפים לרצח עם".