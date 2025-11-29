עקב לחץ פרו-פלסטיני: שמו של הרצוג יימחק מפארק בדבלין

מועצת דבלין אישרה את בקשת ועדת השמות של העיר - ותסיר את שמו של נשיא המדינה לשעבר חיים הרצוג מפארק עירוני לזכרו. ההחלטה מגיעה בעקבות לחץ של ארגונים פרו-פלסטיניים, בין השמות החדשים שנשקלים הוא שמה של הינד רג'ב, הילדה הפלסטינית שנהרגה בלחימה ברצועה ושמה התפרסם בעולם.

בבית הנשיא תקפו: "אנו עוקבים בדאגה אחר הדיווחים מאירלנד, בנוגע לכוונה לפגוע במורשתו של הנשיא השישי של מדינת ישראל, חיים הרצוג ז"ל, ובסמלים המבטאים את הקשר ההיסטורי בין הציבור האירי לבין העם היהודי".

"מעבר להיותו של חיים הרצוג ז"ל מנהיג ישראלי, הוא היה מגיבורי המערכה לשחרור אירופה מהנאצים, ואישיות שהקדישה את חייה לביסוס ערכי החירות, הסובלנות והחתירה לשלום. אביו, הרב אייזיק הרצוג כיהן כרב הראשי הראשון של אירלנד החופשית, והשאיר חותם משמעותי בחיי האומה האירית. קריאת הפארק על שמו לפני כשלושה עשורים ביטאה את ההוקרה למורשתו ואת הידידות העמוקה בין העם האירי לעם היהודי, שלצערנו התקלקלה בשנים האחרונות", נכתב בהמשך ההודעה.

עוד נמסר: "מחיקת שמו של הרצוג ז״ל, אם אכן תתממש, תהיה צעד מצער ומביש. אנו מצפים שמורשתו של מי שעמד בחזית המאבק באנטישמיות ובעריצות תזכה לכבוד הראוי גם כיום".

שר החוץ גדעון סער אמר בתגובה כי "דבלין הפכה לבירת האנטישמיות בעולם, האובססיה האנטישמית והאנטי-ישראלית האירית היא חולנית. עיריית דבלין החליטה להסיר את שמו של חיים הרצוג, מה שלא ניתן להסיר זה את החרפה של האובססיה האנטישמית והאנטי-ישראלית האירית".

נשיא המדינה לשעבר הרצוג היה יליד אירלנד וגדל בדבלין. בישיבה שנערכה ב-24 ביולי התייעצה ועדת השמות של העיר בשינוי שמו של הפארק העירוני. בתום הדיונים שנערכו, נעשתה הצבעה בנושא ההסרה והיא אושרה ברוב גדול - ועם מתנגד אחד. ההחלטה, שהועברה להכרעת המועצה, אושרה - ותצא לפועל.

זה לא המשבר הראשון ביחסים בין המדינות. בחודש דצמבר האחרון הורה שר החוץ סער לסגור את שגרירות ישראל באירלנד, לנוכח מדיניות שהוגדרה כאנטי-ישראלית קיצונית מטעם הממשלה, לרבות הכרה במדינה פלסטינית.

אירלנד הוסיפה והודיעה בספטמבר האחרון כי תחרים את האירווזיון ותבטל את השתתפותה בתחרות - במידה וישראל תקח בה חלק. לפי ההצהרה שפורסמה אז, המדינה טענה כי היא לא היחידה שמוטרדת: "באסיפה הכללית של האיגוד האירופי לשידור (EBU) שנערכה ביולי, מספר חברי איגוד העלו חששות בנוגע להשתתפות ישראל בתחרות האירוויזיון".