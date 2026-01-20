באו להשתזף: חוף בבריטניה - התמלא במיליוני חתיכות צ'יפס

מראה חריג הפתיע את תושבי סאסקס שבבריטניה כשהחוף שלהם הפך השבוע לזירת תגלית יוצאת דופן: מיליוני צ'יפס לא מבושלים, רבים מהם עדיין בשקיות פלסטיק, נשטפו אל החוף עם נסיגת הגאות.

לפי הערכות, הצ'יפס אוחסנו במכלים ענקיים ששקעו במים במהלך סערה, ושניים מהם הגיעו לים משתי ספינות בתעלת למאנש. בעומק מסוים של יותר מחצי מטר נראו הצ'יפס מפוזרים על החול, יוצר מראה בלתי שגרתי ושמסקרן את התושבים והמבקרים.

אחד התושבים סיפר ל-BBC כי הוא היה "צריך לשפשף את העיניים ולהביט מספר פעמים. החוף נראה כמו החולות הזהובים של הקריביים", אחרי שהוא ראה את "חוף הצ'יפס".

צוותי חופים והגופים המקומיים מנסים לפנות את השאריות, בעוד התושבים והמבקרים מצטלמים עם המוני הצ'יפס ומשתפים ברשתות החברתיות. האירוע מעורר גם שאלות סביב אכיפת תקנות בטיחות ימית והגנה על הסביבה.