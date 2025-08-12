חשד לאירוע אנטישמי: זוג יהודים הותקפו ונשדדו באיטליה

מומלצים -

זוג יהודי אמריקני שביקר בוונציה הותקף אתמול (שני) ונשדד באלימות על ידי שלושה אלמוניים. הרשויות המקומיות חוקרות האם מדובר בתקיפה על רקע אנטישמי או מעשה אלימות "אקראי".

על פי דיווחים ראשוניים באיטליה, שני התיירים יהודים אורתודוכסים, רוססו במים בעוד שאחד התוקפים השתמש בכלב שאחז בו ברצועה בכדי להפחיד אותם. כשהם הוסחו, תוקף אחר חטף את הטלפונים הסלולריים שלהם ונמלט מהמקום. התקרית אירעה ליד גשר ריאלטו, אחד האזורים העמוסים ביותר בעיר ודווחה על ידי הקהילה היהודית המקומית.

הרשויות אומרות כי לא ברור האם ההתקפה נבעה מאנטישמיות, שוד או סיבה אחרת. הקובנות חזרו לארצות הברית מבלי להגיש תלונה רשמית, אך גם ללא תלונה רשמית, אם ייקבע כי מדובר באירוע שוד או בתקיפה אנטישמית, הרשויות יכולות להמשיך בתיק מטעמן, והחקירה תימשך ללא קשר למעורבות הקורבנות.

גל האנטישמיות באירופה לא פוסח על איטליה, בה יהודים מתמודדים עם גל של עוינות והתקפות ממוקדות, כולל ונדליזם של ציורי קיר ועסקים, כמו גם תקיפות פיזיות. מנהיגי הקהילה מזהירים כי אירועים כאלה הופכים תכופים יותר ויותר על רקע מתחים גוברים הקשורים למלחמת חרבות ברזל.

ביוני האחרון, אדם רעול פנים השחית בית כנסת ברומא, וריסס צלב קרס וסיסמאות אנטישמיות - "זיג הייל" ("הידד לניצחון") ו"יהודים ראוס" ("יהודים החוצה") - על שלט ליד הכניסה. בחודש מאי, מסעדה בנאפולי אילצה משפחה ישראלית לעזוב, ותקפה אותם: "ציונים אינם רצויים כאן". מוקדם יותר השנה, גבר ממוצא מצרי תקף ילד יהודי ופצע בעל חנות שניסה להתערב ברומא. בתקרית נפרדת, מפגינים אנטי-ישראלים השחיתו בית כנסת בגרפיטי עליו נכתב "צדק לעזה חופשית".

בשנה שעברה, מנהל מלון ברומא ביטל הזמנה של זוג ישראלי יום אחד בלבד לפני נסיעתם, והאשים אותם ברצח עם ואמר להם שהמלון "ישמח לאפשר ביטול חינם". "אנו מודיעים לכם כי הישראלים, כאחראים לרצח עם, אינם לקוחות רצויים אצלנו", אמר מנהל המלון לזוג.