דיווח: הרשות הפלסטינית מחלקת מכוניות פטורות ממס למחבלים

סא"ל במיל' עו"ד מוריס הירש, חוקר המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, חושף היום (שני) כי לצד משכורות ה-Pay-for-Slay (תשלום עבור הרג), הרשות הפלסטינית מעניקה למחבלים שישבו יותר מ-20 שנה בכלא, לרוב רוצחים, פטור מלא ממסי רכב, הטבה שמגיעה לעשרות אלפי דולרים לכל מחבל.

לאחר עסקאות השחרור מאז 7.10, 336 מחבלים נוספים הפכו זכאים לרכב חדש בלי לשלם אגורה, כך מספר סא"ל במיל' עו"ד הירש. "מדובר בהטבה עצומה למחבלים, ובהפסד של מיליוני שקלים לקופת הרשות", ומוסיף: "הטענות על 'משבר כלכלי' אינן תוצאה של ישראל, אלא של מדיניות ההתמדה של הרשות לתגמל טרור".

כזכור, אתמול פרסם כתבנו המדיני גיא עזריאל כי הועבר מסר מבלגיה לרשות הפלסטינית, לפיו בבריסל "מודעים היטב למציאות האמיתית בשטח" ויועכבו תשלומים לרשות הפלסטינית במידה ולא תהיה התקדמות אמיתית ברפורמות.