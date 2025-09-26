שובו של המנדט הבריטי לארץ? הפייננשל טיימס דיווח הבוקר (שישי) כי ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, ביקש למלא תפקיד בכיר בניהול עזה ״ביום שאחרי״ המלחמה במסגרת תוכנית שלום שמפתח ממשל טראמפ.

בלייר דן בתוכניות שלאחר הסכסוך עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהציג השבוע את הצעותיו האחרונות להפסקת אש בעזה וכיצד תנוהל הרצועה בתקופת מעבר לאחר סיום הלחימה, במהלך פגישה של מנהיגים ערבים. הצעותיו של טראמפ כללו הקמת ועדה פלסטינית לניהול הרצועה שנפגעה ממלחמה, שתפוקח על ידי מועצת פיקוח בין-לאומית ונראה שבלייר מבקש לקפוץ על ההזדמנות.

אחד האנשים שמעודכנים בתוכניות אמר שבלייר היה רוצה להיות במועצה המפקחת. אדם אחר המעורה בנושא אמר שהוא הוצע כיו"ר מועצת המנהלים של "רשות מעבר בין-לאומית לעזה", אולם משרדו של בלייר סירב להגיב.

בלייר, שכיהן כשליח למזרח התיכון בעברו, עובד באופן עצמאי במשך חודשים כדי לשפר ״תוכנית לנאמנות בין-לאומית״ שתנהל את רצועת עזה בתום המלחמה. כמו כן, הוא השתתף בפגישה בבית הלבן בחודש שעבר כדי לדון בתוכניות שלאחר המלחמה לרצועה יחד עם ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ ויועץ המזרח התיכון במהלך כהונתו הראשונה של הנשיא.

מדינות אירופה וערביות התנגדו לרעיון של נאמנות בין-לאומית, מתוך אמונה שהיא תדחק לשוליים את הפלסטינים ותחסר לגיטימציה בעיני תושבי עזה. לטענתן, עזה צריכה להיות מנוהלת על ידי ועדה של פלסטינים, הנתמכת על ידי הרשות הפלסטינית. הצעותיו של טראמפ כוללות ועדה פלסטינית לניהול הרצועה בפיקוח בין-לאומי ופריסת כוח ייצוב בין-לאומי שיסייע בניהול הביטחון.