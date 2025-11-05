"בצעקות אללה אכבר": 4 נפצעו קשה באירוע דריסה בצרפת

גבר בן 35 התנגש בקהל הולכי רגל באי הנופש הצרפתי איל ד'אולרון, מול חוף האוקיינוס ​​האטלנטי, כך הודיע היום (רביעי) שר הפנים הצרפתי לורן נוניז. על פי הדיווחים, לפחות עשרה בני אדם נפצעו, ארבעה מהם במצב קשה. החשוד נעצר על ידי המשטרה ונפתחה חקירה.

הנהג, תושב האי, "פגע במכוון בכמה הולכי רגל ורוכבי אופניים" לאורך כביש ראשי באי הציורי מול העיר לה רושל שבמערב המדינה, כך אמר התובע ארנו לרייז. כאשר נעצר, הוא צעק "אללה אכבר" בערבית, אמר השופט.

המשטרה עצרה את האיש וחוקרת אותו בחשד ל"ניסיון רצח", אך המניע של האיש לא היה ברור באופן מיידי, הוסיף לרייז.

כריסטוף סואר, ראש עיריית סן-פייר-ד'אולרון, שם התרחשה התקרית, אמר כי הנהג "מוכר" למשטרה. "הוא אדם מוכר, במיוחד למשטרה, בשל התנהגות שאינה תקינה לחלוטין, ובשל בעיות הקשורות לאלכוהול", אמר ראש העיר ל-BMTV.