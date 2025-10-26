אחד מהם ניסה להימלט מצרפת: נעצרו שני חשודים מהשוד בלובר

בצרפת דיווחו היום (ראשון) כי נעצרו שניים מהחשודים מהשוד במוזיאון הלובר שאירע בשבוע שעבר, במהלכו כנופיה גנבה תכשיטים מהקולקצייה של נפוליאון והקיסרית בשווי עשרות מיליוני אירו.

לפי התקשורת במדינה, אחד החשודים נעצר אמש בנמל התעופה שארל דה גול לאחר שחוקרים גילו כי הוא מתכוון להימלט מהמדינה, ככל הנראה לאלג'יריה. החשוד השני נעצר באזור פריז אמש.

התכשיטים שנגנבו הוצגו בגלריית אפולו, שם לואי ה-14 קישר לראשונה את כוחו עם אל השמש. בגלריה זו נמצאים בין היתר שלושת התכשיטים ההיסטוריים, כולל "העוצר" - הנחשב ליהלום הטהור והיפה ביותר בעולם, אשר לא נגנב. כמו כן נכללים ה"סאנסי" - יהלום במשקל 55.23 קראט שנענד בטקס הכתרתו של נפוליאון, והיהלום הוורוד, המכונה "הורטנסיה" - אשר עיטר את בגדיהם וכתריהם של המלכים.

הגלריה, אחד החדרים המרהיבים ביותר במוזיאון וקרויה על שם נושא עיטוריה, מכילה גם סטים מדהימים של תכשיטים שנוצרו במאה ה-19, כגון אלה העשויים אזמרגדים ויהלומים השייכים לקיסרית מארי-לואיז. לפי הדיווחים, כתרה של הקיסרית נמצא שבור מחוץ למוזיאון.

הגנבים הצליחו כאמור לגנוב תשעה מתוך 23 התכשיטים באוסף התכשיטים של נפוליאון והקיסרית. תשע הפריטים שנגנבו כוללים: סט תכשיטים, שרשרת, עגילים, שני כתרים - כולל של הקיסרית יוג'יני, שנמצא שבור - וסיכה. פריט נוסף נמצא, אם כי לא ידוע בדיוק איזה מהם.