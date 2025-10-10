"טרור ג'יהאדיסטי": סוכלה תוכנית התנקשות בראש ממשלת בלגיה
שלושה צעירים מאנטוורפן נעצרו במהלך פשיטות של כוחות הביטחון וחקירות נפתחו נגדם בגין ניסיון לרצח טרוריסטי והשתתפות בארגון טרור • לפי הרשויות, התוכנית כללה שימוש ברחפן ממולכד
הרשויות בבלגיה חשפו היום (שישי) כי שלושה צעירים מאנטוורפן נעצרו בחשד שתכננו לבצע מתקפת טרור "בסגנון ג'יהאדיסטי" ולהתנקש בחייו של ראש הממשלה הבלגי, בארט דה ויבר.
החשודים, ילידי השנים 2001, 2002 ו-2007, נעצרו במהלך פשיטות של רשויות הביטחון וחקירות נפתחו נגדם בגין ניסיון לרצח טרוריסטי והשתתפות בארגון טרור.
בפשיטות נמצאו ממצאים ביניהם: חפץ הדומה למטען חבלה מאולתר, שק עם כדורי מתכת (שעלולים לשמש כשברים קטלניים בפיצוץ), מדפסת תלת־ממד שלגביה סבורים שהיא שימשה לייצור רכיבים למתקפה, וכן ציוד להרכבת מטען שיירט על רחפן.
לפי הרשויות, התוכנית כללה שימוש ברחפן ממולכד - שיטה המוכרת ממבצעים טרוריסטיים באזורי סכסוך - מה שמצביע על רמת מורכבות גבוהה.
במהלך הפעולה פונו זמנית תושבים מהאזור מחשש לפיצוץ. כעת החקירה מנוהלת בידי שופט המתמחה בטרור - ושניים מהחשודים יובאו היום להארכת מעצר, בעוד שהחשוד הצעיר בן ה-17 שוחרר לביתו בשלב זה.