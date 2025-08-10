"יום הזעם" הפרו-פלסטיני ביוון: מאילו יעדים להתרחק?

מומלצים -

משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ודה־לגיטימציה מזהיר מפני עשרות הפגנות אנטי־ישראליות שצפויות להתקיים היום (ראשון) ברחבי יוון, במסגרת קמפיין בינלאומי בשם "יום פעולה למען עזה".

בין המוקדים - איים ואתרים תיירותיים מרכזיים המהווים יעד לישראלים, בהם רודוס, קוס, סנטוריני, קורפו, פארוס, כרתים, מטאורה וכיכר סינטגמה באתונה. במקביל, משרד החוץ פרסם גם הוא המלצות שונות לישראלים הנמצאים במדינה.

על פי נתוני המשל"ט (מרכז השליטה הלאומי למעקב והתמודדות עם אנטישמיות ודה־לגיטימציה ברשת), בחלק מהמוקדים קיים סיכון גבוה להתרחשויות עוינות או עימותים:

• חוף חבניה – אגיוס ניקולאוס (11:00)

• נמל קרבה – גבדוס (11:00)

• מטאורה – סוף רחוב מטאורון (11:00)

• חוף אבלקי – פורטו ראפטי (12:00)

• כיכר אנונציאטה – קורפו (18:00)

• כניסה לעיר העתיקה – רודוס (18:00)

• טירת אויה – סנטוריני (18:30)

• טירת פריקיה – פארוס (19:00)

• כיכר אגיוס גאורגיוס – אירקליה (19:00)

• מוזיאון ימי – חאניה (19:00)

• אתונה – כיכר סינטגמה (20:00)

• כיכר אלפת’ריאס – קוס (20:00)

• כיכר מיאולי – סירוס (20:00)

המשרד פרסם הנחיות להתנהלות בטוחה: להתרחק ממוקדי הפגנות ומתקהלויות לא מתוכננות, להימנע מהבעת עמדות פוליטיות במרחב הציבורי, להצניע סממני זיהוי ישראליים ולנהוג בעירנות באזורים הומי אדם ובתחבורה הציבורית.

הקמפיין, בהובלת ארגונים פרו־פלסטיניים, מאשים את ישראל ב"רצח עם" וקורא להופעות סולידריות פומביות במוקדי תיירות בולטים, תחת הסיסמה: "Not in Our Land - Not in Our Name". ההפגנות יתואמו בערוץ ייעודי בטלגרם שבו כ־3,000 חברים, ויכללו חלוקת חומרי הסברה ושימוש נרחב בהאשטגים ברשתות החברתיות.