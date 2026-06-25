גלי החום שוברים שיאים: האם אירופה תעבור להשתמש במזגנים?

גל חום כבד שוב פוקד מדינות אירופה, עם טמפרטורות שחצו את רף ה-40 מעלות במוקדים מסוימים. אחרי שדווח על מספר אנשים שמתו כתוצאה ממכת חום, בצרפת נאלצים לחשוב מחדש על ההסתייגות ארוכת השנים של המדינה לגבי השימוש במיזוג אוויר במדינה.

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גלי החום באירופה ובצרפת בפרט אינם דבר חדש, אך גל החום הנוכחי גרם לטמפרטורות באירופה לעלות ל-18 מעלות מעל הממוצע. בצרפת אף רשמו השבוע את היום החם ביותר במדינה. בעקבות זאת, אפילו במפלגת הירוקים הצרפתית כבר מתחילים להודות - אין מנוס משימוש במזגנים.

ראש מפלגת האקולוגים במדינה, מארי טונדלייה, שברה מעין טאבו כשאמרה כי יהיה צורך במיזוג אוויר בבתי ספר ובבתי חולים. לאורך השנים, מפלגת האקולוגים ראתה במיזוג אוויר כפתרון הגרוע ביותר לבעיית שינוי האקלים.

הוויכוח הסביבתי הוא חלק בלתי נפרד מהאקלים הפוליטי בצרפת. בזמן שהמפלגות הסביבתיות בצד השמאלי של המפה הפוליטית התנגדו להתקנת מזגנים במדינה, נציגי המפלגות השמרניות יותר כבר קראו לסבסוד מזגנים בחלק ממוסדות המדינה. מרין לה פן, יו"ר מפלגת הימין הקיצונית "האיחוד הלאומי" לשעבר, קראה השבוע לקיום "תוכנית אקלים" ארצית שתצייד את כל בתי הספר ובתי החולים במיזוג אוויר.

באופן מסורתי, הרשויות בצרפת נמנעות מהתקנת מזגנים בבניינים, תוך שהן משקיעות בשיטות אחרות למיזוג אוויר טבעי, כמו בניית מבנים עם בידוד חום, שתילת עצים וטכנולוגיות בנות-קיימא כדי לאפשר סירקולציית אוויר. על פי מחקרים שנערכו בנושא, השימוש במזגנים עשוי להעלות את הטמפרטורה הממוצעת בערים ב-3 מעלות, בעקבות פליטת אוויר חם ודליפת גזי קירור - שהם גזי חממה.

כרגע בצרפת השימוש במיזוג אוויר נמוך מאוד, עם רק 25% ממשקי הבית המצוידים ביחידת מיזוג אוויר. גם בתי חולים ובתי ספר בצרפת מצוידים במזגנים רק לעתים רחוקות. אלפי בתי ספר נאלצו להיסגר השבוע, והצוותים הרפואיים החלו להתלונן על תנאים שהופכים לבלתי נסבלים. לצד זה, נרשמת עלייה ברכישת מזגנים ניידים.

לשם השוואה, בספרד ובאיטליה 50% ממשקי הבית מצוידים במזגנים, ובארצות הברית, בישראל וביפן המספרים עומדים על 90%. אך כעת, כשהטמפרטורות בצרפת עולות לרמות מסוכנות, ייתכן שנתוני השימוש במזגנים במדינה יעלה גם הוא.