יעקב פרי - האיש שמאחורי פרשת חטיפת הילדים בגרמניה?

ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי נמצא במרכזה של פרשה משפטית בגרמניה הקשורה לחטיפת ילדי יורשת "אימפריית הסטייקים" כריסטינה בלוק: הילדים, קלרה (אז בת 13) ותיאודור (בן 10), הוחזקו על ידי אביהם בדנמרק שלא כדין, כך דיווח היום (שבת) העיתון הגרמני "הבילד".

לפי ה"בילד", במהלך המשפט נחשף כי החוקר הסמוי לשעבר ורנר מאוס שלח בינואר 2025 מסרים למשרד הפדרלי להגנת החוקה בגרמניה, שבהם ציין כי אוגוסט הנינג, ראש שירות הביון הפדרלי לשעבר, הורה לכאורה ליעקב פרי להרכיב צוות חוטפים ישראלי. בהמשך, פרי היה מוכן - בתנאי הגנה סודית - להעיד בפני תובע גרמני על תפקידו של הנינג.

במהלך המשפט, עורך הדין של האב, פיליפ פון דר מדן, שאל את כריסטינה בלוק אם היא מכירה את פרי, והזכיר תשלום לכאורה של שבעה מיליון יורו לקבוצת CGI - חברת האבטחה של פרי. בלוק נמנעה מלהגיב, והנינג הכחיש את ההאשמות והגיש כתב אישום נגד מאוס בגין הגשתן.

בעיתון "בילד" נמסר כי פרי לא נענה לפניותיהם, ואשתו ציינה כי הוא נמצא במרפאה. מנכ"ל CGI, צביקה נווה, הבהיר: "אין לנו שום קשר לסיפור הזה". דובר BND סירב להגיב על ממצאי חקירה או פעילויות מודיעיניות.

פרי אינו זר לפעילות בגרמניה: כבר ב-2019 חברת CGI עקבה אחר גנבי התכשיטים ממוזיאון "הכספת הירוקה" בדרזדן, ופרי סיפק מידע יקר ערך, אך בסודיות מלאה.

במקביל למשפט החטיפה, מתנהל תיק משמורת מול האב בדנמרק. הפסיקות המקומיות לא אפשרו החזרתם של הילדים להמבורג, בשל חוקי דנמרק המגנים על רצון הילדים והיעדר אכיפה של החלטות משמורת חיצוניות.