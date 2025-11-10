אנטישמיות בוותיקן: חבר במשמר ירק לכאורה על שתי יהודיות

הוותיקן מסר היום (שני) כי הוא חוקר אפשרות לתקרית אנטישמית, בה חבר במשמר השווייצרי ביצע לכאורה מחווה של יריקה לעבר שתי נשים יהודיות. על פי הדיווחים, האירוע התרחש במהלך פגישה פומבית של האפיפיור לאו ה-14 ב־29 באוקטובר, בכניסה לכיכר פטרוס הקדוש, שהוקדשה לציון יום השנה להצהרה משנת 1965 על יחסי הכנסייה עם יהודים ודתות לא-נוצריות אחרות.

הנשים היו חלק ממשלחת יהודית בינלאומית שהשתתפה באירוע, שבמהלכו האפיפיור חזר על מחויבותו ליחסים בין נוצרים ליהודים והבטיח להילחם באנטישמיות. אחת המעורבות, הסופרת והבמאית הישראלית מיכל גוברין, ששוחחה בטלפון עם סוכנות הידיעות AP, אישרה את הדברים.

גוברין טענה כי כאשר היא ועמיתה התקרבו לכיכר פטרוס הקדוש, אחד מחברי המשמר השווייצרי לחש לעברן "היהודים" ואז עשה מחווה של יריקה לכיוון שלהן.

דובר הוותיקן מתיאו ברוני מסר בתגובה: "משמר הוותיקן השווייצרי קיבל דיווח על תקרית באחת הכניסות למדינה, שבה זוהו אלמנטים שהתפרשו כבעלי קונוטציה אנטישמית".