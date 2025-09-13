"בריטניה התעוררה!": הפגנות חסרות תקדים בלונדון נגד הגירה

מומלצים -

השמאל מול הימין הבריטי - ראש בראש: לפחות 110 אלף איש השתתפו היום (שבת) במחאת ענק בלונדון בקריאה נגד הגירה ואיסלמיזציה. משטרת העיר נערכה בהתאם להפגנות יריבות עם פריסת יותר מ-1,600 שוטרים, בהם כ-500 שהובאו מכוחות מחוץ לבירה. החשש המרכזי הוא מהתלקחות בין צעדת "Unite the Kingdom" בהובלת הפעיל הימני-קיצוני טומי רובינסון, לבין צעדת הנגד "Stand Up To Racism", אשר מונה על פי ההערכות כ-5,000 פעילים בלבד.

טומי רובינסון אמר כי "פטריוטיות היא העתיד, בריטניה סוף סוף התעוררה! זו ההפגנה הגדולה ביותר בהיסטוריה הבריטית".

צעדת רובינסון מתוכננת להתחיל סמוך לגשר ווטרלו ולהסתיים בעצרת בוויהייטול, במעמד אלפי משתתפים שצפויים לשאת גם מסר לזכרו של הפעיל השמרני האמריקני צ’רלי קירק, שנורה למוות השבוע ביוטה. במקביל, מאות פעילי שמאל ותומכי פליטים מתארגנים לצעדת נגד באותה זירה.

https://x.com/i/web/status/1966794630642454586 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

במשטרה הדגישו כי הוצבו מחסומים ליצירת חיץ בין הצדדים. כ-1,000 שוטרים יוקצו ישירות להפגנות, כשבמקביל נערכים גם משחקי כדורגל מרכזיים, הופעות ואירועי תרבות נוספים בבירה.

https://x.com/i/web/status/1966803684483829940 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מפקדת המשטרה, קלייר היינס, הבטיחה כי השוטרים "יפעלו בנחישות למנוע אלימות, אך גם יאפשרו חופש ביטוי בהתאם לחוק".

רק בסוף השבוע שעבר נעצרו כמעט 900 מפגינים בהפגנה נגד איסור על פעילות קבוצת "פלסטין אקשן". נושא ההגירה, שהפך לסוגיה הפוליטית המרכזית בבריטניה, ממשיך להצית ויכוחים והפגנות המוניות ברחבי המדינה.