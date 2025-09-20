מתקפת סייבר על נמלי תעופה באירופה: עיכובים וביטולי טיסות

מומלצים -

מתקפת סייבר שיבשה היום (שבת) את פעילותם של כמה נמלי תעופה מרכזיים באירופה, ביניהם הית’רו שבלונדון, בריסל וברלין, וגרמה לעיכובים וביטולי טיסות.

חברת ״Collins Aerospace״, המספקת מערכות צ’ק-אין ועלייה למטוס עבור מספר חברות תעופה בנמלי תעופה שונים ברחבי העולם, חווה תקלה טכנית שעשויה לגרום לעיכובים לנוסעים יוצאים - כך נמסר משדה התעופה הית’רו בלונדון ביום שבת, לאחר שהתריע על עיכובים צפויים.

המתקפה שיבשה את פעילותן של המערכות האוטומטיות, כך שנותרו זמינים רק תהליכי צ’ק-אין ועלייה למטוס ידניים, כך נמסר באתר נמל התעופה של בריסל. ״יש לכך השפעה משמעותית על לוח הטיסות, ולמרבה הצער זה יגרום לעיכובים ולביטולי טיסות. ספק השירות פועל לטפל בבעיה ומנסה לפתור אותה במהירות האפשרית״.

נוסעים שטיסתם הייתה מתוכננת לשבת התבקשו על ידי שדות התעופה שנפגעו לוודא את פרטי הנסיעה מול חברות התעופה לפני הגעה לנמל התעופה.

דובר נמל התעופה פרנקפורט, הנמל הגדול ביותר בגרמניה, אמר כי הוא לא הושפע מהתקלה. גם גורם במרכז בקרת התפעול של נמל התעופה בציריך מסר כי לא נרשמה השפעה על פעילותו.