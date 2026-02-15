בעוד שבעולם הטכנולוגי מדברים על בינה מלאכותית ככלי לעבודה או ליצירת סרטים, בימין הבריטי גילו שהיא יכולה להיות כלי הנשק היעיל ביותר במלחמה על התודעה. תכירו את אמיליה: בחורה צעירה, בריטית, עם שיער סגול בולט, שהפכה בחודשים האחרונים לפנים של מתנגדי ההגירה בממלכה.

אמיליה היא לא דמות בשר ודם, אלא יצירת AI מתוחכמת, אבל המסרים שהיא משמיעה אמיתיים לגמרי. בכל סרטון היא תוקפת מזווית אחרת את סוגיית הזהות הבריטית, ומשמיעה קול חד וברור שדמויות ציבוריות בבריטניה כבר חוששות לבטא במרחב התקשורתי ה"פוליטיקלי קורקט".

כעת, אמיליה עולה שלב ומגיעה לשורשי העימות: הקרב הדתי. בסרטונים החדשים שלה, שנראים כאילו נלקחו היישר מהסרט "לב האמיץ" או מתרבות האבירים האירופית, היא מופיעה כלוחמת אמיצה המוקפת בסמלים נוצריים מובהקים. המסר למערב ברור: אירופה צריכה להתכונן לקרב על חייה, התקוממות נוצרית אל מול מה שהיא מכנה "הפלישה המוסלמית".