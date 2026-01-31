כמעט מיליון דולר: אזרח סיני חשוד במימון עתק של חמאס

המשטרה המקומית בספרד עצרה אזרח סיני בן 38, בעל מספרה סמוך לברצלונה, בחשד למימון ארגון הטרור חמאס באמצעות העברות מטבעות קריפטוגרפיים - כך דווח הערב (שבת) בסוכנות הידיעות רויטרס. ההעברות הן בהיקף של כ-600 אלף אירו.

חוקרי משטרת ספרד איתרו לפחות 31 עסקאות קריפטו מארנקים וירטואליים שהיו שייכים לחשוד, והועברו לכתובות החשודות כי קשורות לגוף שבבעלות ארגון הטרור. במהלך חיפושים במספרה השייכת לאזרח הסיני ובביתו, אותרו נכסי קריפטו, כסף במזומן וכ-9,000 סיגרים. עוד נתפסו תכשיטים השייכים לו, מחשבים וטלפונים ניידים.

לאחרונה דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי ארגון הטרור מצליח לשקם יכולות צבאיות שנפגעו לו במהלך המלחמה, בין היתר בעזרת כספים שמועברים אליו ומסייעים לו בפעולות השיקום ותשלום משכורות. בין היתר, מצליח חמאס להעביר כספים דרך רשת של מתווכים ומגביית מיסים על סחורות שנכנסות לרצועה.