שוד לאור יום: תכשיטים יקרי ערך נבזזו ממוזיאון הלובר בפריז

מוזיאון הלובר בפריז נשדד הבוקר (ראשון) בעת פתיחתו. המוזיאון נסגר, לא דווח על נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה. לפי הדיווחים, שלושה פושעים גנבו "תשעה חפצים מקולקציית התכשיטים של נפוליאון והקיסרית", אולם הדבר לא אושר באופן רשמי.

האירוע התרחש בין השעות 9:30 ל-9:40 בבוקר. הפושעים, שמספרם טרם פורסם, הגיעו על פי הדיווחים על קטנוע והשתמשו במעלית משא כדי לגשת לחדר המדובר. הם היו מצוידים במסורים קטנים, לפי מקור משטרתי.

שר הפנים הצרפתי לורן נו: "הפושעים השתמשו במשאית בעלת פלטפורמה כדי להגיע לחדר אפולו במוזיאון. הם פרצו את החלון וגנבו תכשיטים בעלי ערך מורשת אמיתי." המבצע נמשך שבע דקות בלבד: הגנבים, שלושה או ארבעה במספר, נמלטו לאחר מכן על קטנוע T Max. זהו שוד משמעותי מאוד; הם בבירור ביצעו משימת סיור; הם נראים מנוסים מאוד בתרגיל הזה", הוסיף השר. עוד ציין: "כל חוליות המרכז של מטה המשטרה יגויסו כדי למצוא את העבריינים הללו". נונייז הבטיח כי יש לו "תקווה שנמצא במהירות רבה את העבריינים ובמיוחד את הסחורה שנגנבה".

שרת התרבות של צרפת רשידה דאטי הגיעה למקום, ועדכנה בחשבון ה-X שלה כי אין נפגעים, וכי החקירה נמשכת. עוד הדגישה כי "מדובר בפגיעה חמורה במורשת הלאומית של צרפת".

https://x.com/i/web/status/1979830485896569051 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מטעם המוזיאון לא נמסרה תגובה רשמית, עם זאת, ברשת החברתית X אושר כי הוא נסגר מסיבות "יוצאות דופן".

https://x.com/i/web/status/1979829326112858152 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מוזיאון הלובר הצרפתי נחשב לאחת מאטרקציות התיירות הפופולריות ביותר בעולם עם למעלה מ־9 מיליון מבקרים בשנה. גלריית אפולו, הגלרייה הסימבולית של המוזיאון וארמון הלובר, מכילה חלק מהאוספים ההיסטוריים היקרים ביותר של המוזיאון. יצירות אמנות מהמפורסמות והיפות בעולם נמצאות בו, בהן: המונה ליזה, המדונה והילד עם אנה הקדושה, המדונה של הסלעים ולה בל פרונייר של לאונרדו דה וינצ'י, החירות מובילה את העם של אז'ן דלקרואה, שבועת האחים ההוראטים מאת ז'אק-לואי דויד, פסל הפרש של לואי הארבעה עשר ועוד.