מהפך פוליטי דרמטי בהונגריה: פטר מגיאר, מועמד האופוזיציה שהצליח לאחד סביבו התנגדות משמעותית לראש הממשלה הוותיק ויקטור אורבן, צפוי לנצח הלילה (ראשון) בבחירות במדינה. כך למעשה, הוא מביא לסיומה את כהונתו בת 16 השנים של אורבן.

כאמור, מספירת 53.45% מהקולות עולה כי מגיאר זוכה ל-136 מושבים - לעומת 57 של אורבן. מגיאר סיפר כי אורבן בירך אותו על ניצחונו.

כאמור, בבחירות הללו נרשמו אחוזי ההצבעה הגבוהים ביותר בהיסטוריה של המדינה לאחר התקופה הקומוניסטית. על פי משרד הבחירות הלאומי, נכון לשעה שש וחצי בערב, כחצי שעה לפני סגירת הקלפיות, הצביעו כמעט 78 אחוזים מבעלי זכות ההצבעה במדינה.

בנוסף, אחוזי ההצבעה עלו על 80% בכמה מחוזות, כולל בבירה בודפשט ובמחוז פשט הסובב אותו, כמו גם בשני המחוזות המערביים ביותר, גיור-מושון-שופרון ווסט.