אירופה מתאלסמת: המגמה המעצבת מדיניות פרו-פלסטינית

מומלצים -

אירופה משנה את פניה בקצב מואץ -ולא רק מבחינה דמוגרפית. עם העלייה המתמשכת של מהגרים ומבקשי מקלט ממדינות מוסלמיות, רבים טוענים שההתאסלמות של היבשת כבר אינה תרחיש עתידי אלא מציאות עובדתית. המספרים הגבוהים מביאים עימם השפעות ברורות על החינוך, התעסוקה והמרחב הציבורי, אך הם ניכרים במיוחד בזירה הפוליטית. צפו בפרויקט המיוחד של כתב המגזין של i24NEWS - אושי דרמן.

השפעת המגמות הללו על המדיניות אינה ניכרת רק בתחום הפנים. גם יחס אירופה לישראל עובר גלגול: מנותקים מהסכסוך המקומי, חלק מהמנהיגים מקדמים יוזמות אנטי־ישראליות - החל בתמיכה במנגנוני החרמה ובדיפלומטיה של "מדינה פלסטינית" ועד יוזמות בינלאומיות אחרות - מתוך מטרה לגייס תמיכה פוליטית בקרב אוכלוסיות המהגרים והקהילות המוסלמיות המקומיות.

במרחב הציבורי, הסחף הזה מתבטא בהצבעות, בעמדות ממשלתיות ובקמפיינים תקשורתיים. מה שמתחיל כעניין של מדיניות פנים, מסתעף במהרה ליחסי חוץ והשפעה אזורית. התוצאה היא אירופה שבה הדיון על ישראל והסכסוך במזרח התיכון הופך לחלק בלתי נפרד מהאווירה הפוליטית והחברתית המקומית.

לא מדובר בעוד טרנד חולף. ככל שההגירה נשארת גבוהה, השפעתה על הפוליטיקה והמדיניות האירופית צפויה רק להחמיר, והמנהיגים היבשתיים יצטרכו לאזן בין התחייבויות בינלאומיות לבין לחצים פנימיים - במערב אירופה, ישראל כבר אינה רק צד בסכסוך רחוק, אלא משתתפת בלתי נמנעת בשיח הפוליטי המקומי.