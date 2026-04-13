ראש ממשלת הונגריה החדש פטר מגיאר התייחס היום (שני) ליחסים עם ישראל והבהיר כי אף שמדובר ב"מערכת יחסים מיוחדת", מדיניותו עשויה להיות מאוזנת יותר מזו של קודמו. לדבריו, הונגריה לא תתחייב מראש להמשיך ולחסום החלטות של האיחוד האירופי נגד ישראל, וכל סוגיה תיבחן לגופה בהתאם לאינטרסים ולשיקולי צדק.

במקביל, הודיע מגיאר כי בכוונתו להחזיר את הונגריה לבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג, צעד שמסמן שינוי כיוון לעומת מדיניותו של ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן, שהוביל את פרישת המדינה מהמוסד.

כזכור, אמש הסתיימו 16 שנות שלטון של אורבן כשמנהיג האופוזיציה, פטר מדיאר, רשם ניצחון גדול על יריבו. מדיאר זכה ב-138 מושבים בפרלמנט מתוך 199. אורבן לעומת זאת, רשם מפולת ענקית ומפלגתו השיגה רק 55 מושבים.

ההישג של מדיאר כה גדול, עד שהוא השיג אפילו רוב המאפשר לו לשנות את חוקת המדינה, ומתכוון להשיב את עצמאות הרשות השופטת שנלקחה בעקבות רפורמה משפטית גורפת שביצע אורבן. עוד הוא צפוי לשנות מספר חוקי יסוד ובעל פוטנציאל להביא לשחרור כספי האיחוד האירופי למדינה.