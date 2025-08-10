מה עובר על מקרון: מהבטחה ענקית למבקר חריף של ישראל

מומלצים -

מה קרה לחלומות הגדולים של עמנואל מקרון? הוא הנשיא הצעיר ביותר בתולדות צרפת, כשנבחר - הבטיח רפורמות דרמטיות כדי להפוך אותה לכוח עולמי. ועכשיו הוא מוביל מהלך בין לאומי להכרה במדינה פלסטינית ויוצא שוב ושוב נגד ישראל. כתב i24NEWS לענייני דיפלומטיה, עמיחי שטיין בפרויקט מיוחד: על השערוריות והזוגיות שלא מפסיקה להפתיע, ואיך שנתיים לפני סיום כהונתו מצבו של המנהיג הצרפתי נמצא בשפל? צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית, בראש העמוד.