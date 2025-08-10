מה עובר על מקרון: מהבטחה ענקית למבקר חריף של ישראל
הנשיא הצעיר ביותר בתולדות צרפת, שהבטיח רפורמות דרמטיות כדי להפוך אותה לכוח עולמי • עכשיו הוא מוביל מהלך בין לאומי להכרה במדינה פלסטינית ויוצא נגד ישראל • ואיך שנתיים לפני סיום כהונתו מצבו בשפל? • צפו
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
מה קרה לחלומות הגדולים של עמנואל מקרון? הוא הנשיא הצעיר ביותר בתולדות צרפת, כשנבחר - הבטיח רפורמות דרמטיות כדי להפוך אותה לכוח עולמי. ועכשיו הוא מוביל מהלך בין לאומי להכרה במדינה פלסטינית ויוצא שוב ושוב נגד ישראל. כתב i24NEWS לענייני דיפלומטיה, עמיחי שטיין בפרויקט מיוחד: על השערוריות והזוגיות שלא מפסיקה להפתיע, ואיך שנתיים לפני סיום כהונתו מצבו של המנהיג הצרפתי נמצא בשפל? צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית, בראש העמוד.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות