קריסתה של אימפריה: כך איבד ה-BBC את אמון הציבור | מיוחד לסופ"ש

דו"ח חריף שחשף הטיה שיטתית, עריכה מגמתית של נאום טראמפ וסיקור אנטי-ישראלי הוביל להתפטרות מנכ"ל הרשת וראש חטיבת החדשות. הנשיא לשעבר מאיים בתביעת ענק, והתאגיד הציבורי, הממומן מכספי משלמי המיסים, נותר במשבר אמון חסר תקדים.

התקשורת הבריטית והעולמית סוערת בעקבות התפטרותם של מנכ"ל רשת BBC, טים דיווי, וראש חטיבת החדשות, דבורה טרנס. השניים נאלצו לעזוב את תפקידם לאחר לחץ ציבורי אדיר שהתעורר בעקבות דו"ח של עיתון ה"טלגרף". הדו"ח חשף מזכר פנימי שכתב יועץ עצמאי לרשת, מייקל פרסקוט, בו הוא קובע כי הערוץ מוטה באופן שיטתי.

העריכה המטעה של נאום טראמפ

אחת החשיפות המרכזיות בדו"ח נוגעת לסרט התיעודי "?Trump: A Second Chance" ששודר בערוץ כשבוע לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב בשנה שעברה. בסרט נטען כי טראמפ עודד את תומכיו להסתער על הקפיטול ואף אמר שיצטרף אליהם. אלא שבמציאות, הדברים הוצגו באופן מעוות. ה-BBC חיבר שני קטעים שונים מתוך אותו נאום, שנאמרו בהפרש של למעלה מ-50 דקות זה מזה. הביקורת הציבורית לא איחרה לבוא, ורבים טענו כי העריכה המגמתית יצרה רושם שונה לחלוטין ממה שטראמפ אמר באמת.

בתגובה לחשיפה, איים טראמפ לתבוע את הערוץ במיליארד דולר. בפוסט שפרסם ברשת החברתית TRUTH SOCIAL, הוא הביע שביעות רצון מהפיטורים והודה ל"טלגרף" על "חשיפת העיתונאים המושחתים האלה". טראמפ הדגיש כי יש לו "מחויבות" לתבוע את ה-BBC. "הם רימו את הציבור, והם הודו בכך", ציין.

הטיה אנטי-ישראלית שיטתית

הדו"ח חשף גם את עומק ההטיה האנטי-ישראלית בערוץ. נטען כי הסיקור של המלחמה בין ישראל לחמאס "ממעיט בסבל הישראלי", וכי עיתונאים ב-BBC בשפה הערבית מחזיקים בעמדות אנטישמיות. עוד נחשף מכתב ששלחה ראש חטיבת החדשות לעובדיה, בו היא מצדיקה את ההימנעות משימוש במילה "טרוריסטים" לתיאור ארגון חמאס.

נראה שהמילה השגורה ביותר בפי מגישי הרשת בשנתיים וחצי האחרונות הייתה "טעינו". לפי ה"טלגרף", ה-BBC בשפה הערבית נאלץ לתקן בממוצע שתי כתבות מדי שבוע שעסקו במלחמה בעזה. בסך הכל, מדובר ב-215 כתבות שהוגדרו כמטעות, שגויות או מוטות נגד ישראל.

אחד המקרים הבולטים היה כתבה מינואר האחרון, בה נאמר שחמאס "שומר" על החטופים ו"דואג לביטחונם", במקום לציין שהם מוחזקים בשבי ועוברים התעללות. במקרה אחר, סרט דוקומנטרי שעסק בסבלם של ילדים בעזה התמקד בילד שהתברר כבנו של בכיר חמאס – פרט מהותי שהושמט לחלוטין מהכתבה ועורר ביקורת נוקבת אפילו מהבית הלבן.

דף חדש?

כעת, ה-BBC, שמתוקף היותו תאגיד ציבורי נהנה מכספי משלמי המיסים בבריטניה, ניצב בפני אתגר עצום של שיקום האמון הציבורי. בעוד הרשת מנסה לפתוח דף חדש, ארגוני היהודים במדינה מקווים שהיא תתחיל סוף סוף לדווח את האמת, ורק את האמת.